【時報-台北電】國內消息：

1.台股加權指數8日觸及史無前例的20,000點大關，儘管遭獲利了結與換手壓力衝擊，終場依舊收紅，外資圈上半年盛會不缺席，「美銀2024亞太電信、媒體與科技論壇」18日在台北登場，邀集約160家台灣與全球企業，吸引400組以上法人報名共襄盛舉，助陣台股多頭行情。

2.4月電價調漲箭在弦上，電價工作小組12日起連開4場。其中民生用電擬分三級距調漲，700度（或500度）以下（含330度以下級距）至多漲5％；產業用電依產業別分三級距調漲，但連二年用電成長、用電50億度以上「超級大戶」以公司別來看，調幅最高上看近3成，台積電首當其衝；但用電衰退面板、石化、鋼鐵，漲幅較小。4月電價方案平均漲幅在10～15％。

3.NVIDIA（輝達）GTC 2024大會即將在3月18日登場，伴隨著次世代超級運算GPU B100亮相時程拉近，電源、散熱廠重磅零件規格改朝換代在即，散熱大廠雙鴻預言水冷時代將加速到來，奇鋐水冷板（Cold Plat）也備戰，此外，電源廠台達、光寶、群電亦上緊發條，積極擴充技術軍備。

4.AI年度盛事NVIDIA GTC大會將於美西時間3月18日登場，會中除了揭曉加速運算、生成式AI和機器人技術等最新突破外，市場預估輝達（NVIDIA）將亮相新世代GPU B100，同時公布H200量產時程，有望為台組裝供應鏈如緯創、廣達、英業達、緯穎等營運進一步加溫。

5.力積電日前宣布將與印度塔塔集團合作，建立印度首座12吋晶圓廠，預計12日舉行動土典禮，力積電透過協助印度建廠帶出公司轉型Fab IP新方向，力積電董事長黃崇仁日前強調，正在洽談協助建廠還有二、三個國家，市場盛傳力積電下一個晶圓廠建廠IP案，極有機會就是正在形成半導體供應鏈的越南。

6.摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電強大的AI成長題材，正抵銷原本市場對地緣政治的憂慮，美國投資人更將台積電視為AI發展的關鍵驅動企業，並以2025年獲利為出發點，認為目前評價具吸引力，將推測合理股價調高到850元，同時，族群投資首選從聯發科轉向台積電。

7.股東會紀念品成股價救命丹？繼112年股東會紀念股價值超過3,200元掀起搶股風潮、股價大漲的大魯閣，今（113）年再送價值3,600元股東會紀念品，上周股價重挫17.1％，股東人數卻激增10,288人，能否力挽狂瀾備受關注。

8.在新青安房貸政策帶動下，房市信心回穩，房屋去化加速，整體待售房屋存量水位快速下滑。根據樂居網統計，包括新建案及中古屋在內的大樓產品待售量在過去半年多來大減超過4萬戶，至去年底約24.3萬戶，整體房屋待售水位降至近二年最低。

9.疫後內需餐飲市場強勢復甦與國人報復性消費加持，餐飲股王品（2727）、豆府（2752）、揚秦（2755）、王座（2751）、乾杯（1269）2023年營收與獲利皆創新高，王品董事會通過大方配息14.94元、豆府擬配息13.3元，亦各創史上新高、表現搶眼。

10.規模突破1,600億元、引領台股月配息ETF風潮的復華台灣科技優息（00929）3月配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.13元。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)