【時報-台北電】基本面：
1.前一交易日新台幣以31.438元兌一美元收市，升值9.8分，成交值為11.97億美元。
2.集中市場08日融資減為2554.86億元，融券減為245663張。
3.集中市場08日自營商賣超28.99億元，投信買超2.35億元，外資買超432.36億元。
4.聯強（2347）今年營收成長動能強勁，即使2月份工作天數較去年少了2成，但延續1月創高的氣勢，2月營收再寫同期新高，來到275億元，年增8％。累計前二個月營收687億元，亦較去年同期成長28％，同創歷年同期新高。
5.橘子（6180）2月自結合併營收14.7億元，月增72％，年增72％，受惠春節旺季及主力遊戲表現優異，推升2月營收為同期次高，其中主力端遊發揮改版效益，創下該遊戲單月歷史新高。
6.統振（6170）2月合併營收為2.14億元，主要得益於金融科技與通訊事業的成長，助力統振2月營收不受農曆春節長假及工作天數減少的影響，年增24.64％、相比前一個月減少11.2％。統振今年持續擴大金融科技與通訊事業營運規模，營收與獲利可望持續成長。
7.半導體測試介面解決方案廠穎崴科技（6515）表示，生成式AI已帶動全新的投資周期，未來五年全球資料中心裝置基數勢將倍增，並同時催生次世代高頻寬記憶體（HBM）量產，並將帶動穎崴在AI相關營收占比，該公司去年AI相關營收占比逾4成，今年估將持續攀升。
8.台灣健身器材業景氣春燕現蹤！受惠法國奧運將登場的加持，加上客戶增量採購，或健身俱樂部大舉擴點，健身器材三雄力山（1515）、岱宇（1598）、喬山（1736）業績可望受惠，受惠全球第一大健身器材廠美國派樂騰（Peloton）銷售狀況好追加採購量，為派樂騰代工生產家用健身器材的力山受惠，自結2月合併營收5.79億元、年增295.46％，表現最為搶眼。
9.高球桿頭代工四雄雖因春節長假工作天數較短干擾，導致2月營收下滑，但隨下游客戶庫存去化近尾聲，加上新品訂單湧入，樂觀今年第一季的產能仍屬旺季滿載。復盛（6670）自信下半年出貨有機會勝上半年，明安（8938）、鉅明（8928）則預估下半年起業績逐步轉旺，大田（8924）今年營運則屬季季高的走勢。
10.近年遭遇產業鏈逆風的橡膠族群2024年力拚反彈，但是前二月個股營收表現卻是兩樣情，南港（2101）、台橡（2103）、華豐（2109）等前二月營收都交出年增逾12％的成績，然而泰豐（2102）、厚生（2107）、申豐（6582）同期營收卻出現雙位數下滑，市況前景仍不明朗。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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