【時報-台北電】個股重大訊息：

1.長榮航(2618)：2月營收創同期高，前2月年成長逾2成。

2.鳳凰(5706)：2023年轉盈登近4年高，擬超額派利3元。

3.健身-KY(2762)：2023全年稅後淨利3.49億元、年增達15.05％，為至少2019年以來的疫後最佳，表現優於公司的約略持平預期，每股盈餘3.5元。擬超額配息約5.77元。

4.華航(2610)：2023年營收1,848.17億元，歸屬母公司淨利68.19億元，年增138％，每股稅後盈餘1.13元。華航2023年客運收入為1,157.23億元，年成長354.14％。

5.力積電(6770)：海外授權建廠瞄準越南。力積電日前宣布將與印度塔塔集團合作，建立印度首座12吋晶圓廠，預計12日舉行動土典禮。

6.王品(2727)：2023年營收與獲利皆創新高，董事會通過大方配息14.94元，創史上新高。

7.復華台灣科技優息(00929)：每受益權單位預估配息0.13元。除息日訂於19日，投資人若想參與該次配息，最晚須3月18日前持有或買進，並於4月16日領息。

8.聯強(2347)：2月營收再寫同期新高，來到275億元，年增8％。累計前二個月營收687億元，亦較去年同期成長28％，同創歷年同期新高。（編輯：李慧蘭）

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