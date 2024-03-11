【時報-台北電】國外消息：

1.全球AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)股價連6漲後，上周五面臨市場恐高情緒急升，股價反轉急跌5.6％，創近9個月最大單日跌幅，並引爆科技股空頭追砍，美股四大指數全軍覆沒，費半指數更重挫4.03%，台股ADR也全軍覆沒。

2.教宗呼籲烏克蘭舉白旗，透過談判終結戰爭。天主教教宗方濟各近日受訪時，呼籲烏克蘭拿出舉「白旗」進行和談的勇氣，藉由談判尋求結束戰爭的途徑。這是他首度使用舉「白旗」及「戰敗」等字眼討論俄烏議題，引發各界關注。

3.輝達重挫，大咖示警美股預演反轉情境。輝達8日收盤股價重挫5.6％後，專家更警告美股走勢即將反轉。諾貝爾經濟學家克魯曼（Paul Krugman）近日也表示，美國通膨壓力尚存恐打擊美股。

4.預計2026年量產，三星強攻8.6代OLED面板。三星顯示器10日宣布開建8.6代OLED面板生產線，預計2026年開始量產，成為全球最新一代OLED面板生產線，進一步鞏固三星在OLED面板市場的領導地位。

5.ChatGPT耗電量，美家庭1.7萬倍。OpenAI聊天機器人ChatGPT帶動人工智慧（AI）產業浪潮讓科技巨頭積極投入。但專家指AI耗電量驚人，光ChatGPT每天用電量就能供應逾1.7萬個美國家庭使用。在全球去碳化大趨勢下，要獲得足夠潔淨能源去掌握AI商機已成科技業重大挑戰。

6.歐洲四國砸千億美元挺印度。印度貿易部長戈雅爾（Piyush Goyal）表示，印度跟歐洲自由貿易聯盟協會（EFTA）10日簽下自由貿易協定，其四大成員國承諾未來15年內，在印度這個有14億人口的快速崛起市場裡，投入1,000億美元來促進彼此貿易與投資關係。

7.Aramco去年獲利跌，展望樂觀。受到減產政策與油價下跌的影響，沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）2023年淨利大跌，但該公司仍宣布提高股息發放。

8.對沖基金大亨改口，考慮買進比特幣。美國對沖基金大亨艾克曼（Bill Ackman）近日表示，比特幣價格可能飆漲至遠超過任何人所能想像的水平，令他考慮買進這個全球市值第一大加密通貨。