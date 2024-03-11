【時報-台北電】今日焦點新聞：
國內頭條：
1.美銀論壇擂鼓，台股再攻2萬。(工商時報)
2.輝達GTC將登場，生成式AI話題先暖場。(工商時報)
3.用電超大戶，漲幅上看3成。(工商時報)
4.兩摩比肩，台積電850新共識。(工商時報)
5.空中計程車商機，即將飛來。(工商時報)
6.料理界央廚沙茶醬中鏢，全台火鍋店剉咧等。(中國時報)
7.台股高點震盪三多撐盤，「 AI 四超人」走勢將是關鍵。(經濟日報)
8.台灣低軌衛星通訊時代來了，中華電與全球二哥OneWeb簽代理合約。(經濟日報)
9.全球AI伺服器從台灣發貨，政府將再擴建航空貨運基地。(電子時報)
10.面板急單接踵而至，上半年不用愁。(電子時報)
大陸頭條：
1.國家統計局：2月CPI年增PPI年減。(上海證券報)
2.2月以來99%權益類基金取得正收益。(上海證券報)
3.央行：加速完善覆蓋全社會徵信體系，強化徵信監理。(證券時報)
4.海外營收持續成長，深市公司加速「出海」。(經濟參考報)
5.春季策略會陸續召開券商看好新興產業。(經濟參考報)
國際頭條：
1.美箝制中晶片發展，傳6陸企列黑名單。﹙路透社﹚
2.華府曾為俄核武攻烏擬因應計畫。﹙路透社﹚
3.中國起重機是特洛伊木馬？業者:無風險。﹙路透社﹚
4.從地方到中央：中國新舉債模式意味著什麼？。(華爾街日報)
5.比特幣首次突破70,000美元。(華爾街日報)
6.中國2月份CPI同比上漲0.7%，自去年8月以來首次上漲。(華爾街日報)
(編輯：張嘉倚)
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