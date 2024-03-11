【時報-台北電】技術面：

1.台股前一交易日收漲91.8點，為19785.32點。

2.台股前一交易日成交金額量增為5713.56億元，5日均量為4799.52億元，10日均量為4439.39億元。

3.5日均線19534.1點，10日均線19226.49點，20日均線18822.42點。

4.5日RSI為93.61，10日RSI為87.43。

5.9日K值為86.7，9日D值為88.23。

6.20日乖離率為5.12。

7.元大投顧：台股重寫記錄到20065點。由於走勢實在太猛，連續發生快速跳空的結果，使得大盤正乖離明顯過大，各項技術指標亦出現過熱現象，須留意指數隨時恐會拉回化解乖離。

8.凱基投顧：台積電唱獨角戲，櫃買市場卻開高走低重挫，盤面呈現拉大出小，結構恐將重新調整，漲多或量能放大過速者皆有震盪疑慮，操作上宜謹慎。