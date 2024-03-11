【時報-台北電】櫃買中心2024年03月08日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日減少25.26億元，成為953.79億元，融券餘額較前一日減少16133張，成為95606張。(資料來源:櫃買中心)

《櫃買市場》20日融資增為1095.07億元，融券增為84737張
《櫃買市場》20日外資賣超11.04億元，投信買超3.93億元
《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數267.04點，成交值5.42億元
《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數267.89點，成交值518.47億元
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