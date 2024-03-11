【時報-台北電】2024年03月08日櫃買市場總體自營商賣超36.46億元，投信買超0.97億元，外資買超29.72億元。(資料來源:櫃買中心)

《櫃買市場》20日外資賣超11.04億元，投信買超3.93億元
《櫃買市場》20日融資增為1095.07億元，融券增為84737張
《集中市場》20日投信、外資買超34.17億元、237.88億元
《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數267.04點，成交值5.42億元
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