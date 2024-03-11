【時報-台北電】2024年03月08日集中市場總體自營商賣超28.99億元，投信買超2.35億元，外資買超432.36億元。(資料來源:證交所)

《集中市場》20日投信、外資買超34.17億元、237.88億元
《櫃買市場》20日外資賣超11.04億元，投信買超3.93億元
《集中市場》20日融資減為3123.12億元，融券增為279636張
《集中市場》集中市場09:00，指數22170.94點，成交值25.06億元
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