【時報記者王逸芯台北報導】群聯(8299)去年淨利年減32.9%，每股賺18.48元。執行長潘健成表示，NAND價格也自2023年的第三季中逐漸回穩，群聯去年整體營運表現優於預期。展望未來，群聯在車用以及多項工控領域等佈局效應浮現，預計將在未來季度穩健貢獻營收。

群聯2023年第四季合併營收為157.48億元，季增加27.1%、年增加28.1%；合併營業毛利為56.73億元，季增加42.2%、年增加64.5%；單季合併毛利率為36%，季增加3.8個百分點、年增加8.0個百分點；單季淨利為20.84億元，季增加142.8%，年增加859.2%；每股盈餘為10.39元。

群聯2023年合併全年營收為482.22億元、年減少20.0%；全年合併營業毛利為161.14億元、年減少7.1%；全年度合併毛利率為33.4%、年增加4.6個百分點；全年淨利為36.24億元，年減少32.9%；每股盈餘為18.48元。

群聯表示，2023年的前三個季度因為NAND儲存市場供需失衡，整個NAND儲存產業都相對地比較辛苦，包括NAND原廠也都因此出現虧損的狀況並持續至今。然而，整體市況在NAND原廠自2022年第四季開始陸續減產降低整體NAND供給後，供需失衡的狀況便開始出現轉變，NAND價格也自2023年的第三季中逐漸回穩。

群聯執行長潘健成表示，NAND儲存市場供需變化的狀況，群聯已有豐富的應對經驗。群聯透過技術實力的累積與穩定投資研發，再加上持續協助全球客戶從「加值」進化到「創值(創造價值) 」的各種客製化設計服務與方案，最重要的是由於群聯在景氣需求低迷時不斷的「廣積糧」且準備得當，讓群聯掌握到市況回溫的成長機會與動能，2023年整體營運表現優於預期。

潘健成進一步說，群聯在市況比較低迷時，並沒有如同業裁員或是縮減研發預算，反而逆勢擴大研發支出與擴編，這樣的策略在外人來看也許風險較高，但群聯憑藉著對市場訊息的高度掌握以及與全球客戶的密切合作關係，讓群聯在逆風時持續壯大根基並在市況反轉時能較同業有更佳的表現。而群聯在車用儲存方案、全系列UFS行動儲存方案、錄影與監控專用SSD、aiDAPTIV+技術方案、伺服器企業級SSD、PCIe 5.0 Redriver/Retimer等的佈局，預計也將在未來季度持續穩健貢獻營收。