【時報記者莊丙農台北報導】陽明(2609)呼應2050淨零排放目標，除日常船隊營運積極落實節能措施，岸上據點陸續使用綠電外，為進一步控制船舶每年溫室氣體排放量，上周分別在香港及新加坡開始為營運船隊添加海運永續生質燃油，並將在年度船舶燃油消耗量中，逐步添加一定比例的生質燃油，以期在邁向2050淨零目標的過程中，透過使用符合認證的永續燃料，達成排放路徑逐年降低目標。

陽明以1,805 TEU級貨櫃輪-駿明輪及6,600TEU級貨櫃輪-鮮明輪作為首批導入生質燃油船舶，駿明輪及鮮明輪分別配置於日本往返台港泰越航線JTC、以及遠東往返中東航線CGX，透過與海運能源供應商中燃遠邦石油化工有限公司以及KPI OceanConnect合作，使用符合國際永續發展與碳驗證ISCC製程認證的FAME B24生質燃油，該燃料以脂肪酸甲酯（FAME）和傳統石化超低硫燃料油（VLSFO）混合而成，預計可較傳統燃料減少船舶燃料全生命周期（well-to-wake）碳排放量達20％。

除了生質燃油導入外，陽明目前已採取多項船隊節能減排措施，如現成船節能改裝、大數據分析提升船舶能效、優化船舶航行路線等措施；另新建造5艘15,500 TEU液化天然氣(LNG )雙燃料貨櫃輪預計於2026年起陸續交付，將更有助於減少航運業對環境的影響。