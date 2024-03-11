【時報記者林資傑台北報導】連鎖飯店集團寒舍(2739)受惠旺季住房及餐飲同步暢旺，2023年第四季旺上加旺，合併營收13.82億元、稅後淨利1.61億元、每股盈餘1.76元齊創新高。累計全年合併營收48.31億元、稅後淨利4.14億元、每股盈餘4.52元，亦同步改寫新高，營運強彈繳出亮麗佳績。
不過，由於截至去年底帳上仍有待彌補虧損4.88億元，寒舍董事會決議不分派股利，將於5月30日召開股東常會。寒舍待彌補虧損金額自2022年第四季起逐季降低，截至去年底已較2022年第三季底的9.79億元高峰減半。
寒舍2023年第四季合併營收13.82億元，季增20.53％、年增16.19％，營業利益2.29億元，季增35.61％、年增達近1.25倍，毛利率、營益率「雙升」至43.55％、16.59％。稅後淨利1.61億元，季增22.01％、年增達近2.82倍，每股盈餘1.76元，全數改寫新高。
累計寒舍2023年合併營收48.31億元、年增達41.17％，營業利益6.25億元、較前年虧損2.3億元大幅轉盈，毛利率跳升至38.6％、營益率彈升至12.95％。稅後淨利4.14億元、較前年虧損3.38億元大幅轉盈，每股盈餘4.52元，亦全數改寫歷史新高。
寒舍表示，2023年內需強勁帶動餐飲業績爆發，受惠聖誕節、跨年及元旦聚餐加持，與年末聚餐及宴席外燴需求強勁，使第四季餐飲營收7.69億元，季增15.5％、年增4.4％。全年餐飲營收28.28億元，年增達28.14％，部門營業利益躍升達60.55％。
寒舍指出，大型宴會需求暴增，為集團上季及去年餐飲營收及獲利躍升主因，去年宴會營收近10億元，身為主力的台北喜來登貢獻4.98億元、年增達58％。而自助餐廳「十二廚」及「探索廚房」11、12月旺季幾乎一位難求，前者上季營收突破9300萬、年增10％。
住房業務方面，受惠國際商務及觀光客快速回流，配合聖誕節及跨年加持，寒舍去年業績一路旺到年底，第四季住房營收5.81億元，季增達29.65％、年增達39.9％。全年住房營收18.81億元、年增達71.89％，改寫歷年新高，部門營業利益暴增達2.33倍。
其中，台北寒舍艾美酒店去年12月平均住房率89％、平均房價1萬2302元雙創新高，較疫前2019年同期成長約16％。寒居酒店去年平均房價5182元、年增達53％，住房率提升14.57個百分點。礁溪寒沐酒店受惠泡湯旺季，去年第四季住房表現亦不俗。
寒舍2024年前2月自結合併營收8.96億元、年增9.92％、創同期新高。展望後市，由於跨境旅遊需求暢旺且國旅內需不減，旗下各據點國際旅客已回流達9成，集團將MICE團體與航空機組人員住宿訂單，預期住房營收有望穩健成長。
而受惠除夕及春節圍爐桌數倍增、年菜外帶及尾牙聚餐等因素加持，寒舍集團首季餐飲業績表現亮麗，後續自助餐廳將推出活動刺激銷售，並廣邀各地米其林星廚擔任餐廳顧問，以強化競爭力、優化用餐體驗，未來將以此方向規畫新餐廳，盼為集團營運增添強勁動能。
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