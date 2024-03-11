【時報-台北電】上週四(7日)Fed主席鮑爾赴國會作證時表示降息可能不遠，強化了市場對6月首度降息的期待，美股四大指數在科技股及晶片股激勵下全面勁揚，漲幅介於+0.34%至+1.36%。上週五(3月8日)加權指數以上漲272點跳空開出，在半導體、航運股領軍之下，早盤一度漲逾370點攻克2萬大關，然創高之餘獲利了結賣壓浮現，指數反轉直下拉回平盤震盪，終場大盤上漲91.8點收19785.32點。

永豐期貨表示，台指期上週五(3月8日)上漲92點至19794點。價差方面，台指期正價差擴至8.68點，電子期正價差縮至1.01點，金融期轉為逆價差-0.04點。現貨部分，三大法人買超406.88億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4560口，使留倉部位轉為淨空單-938口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4621口，留倉部位轉為淨空單-1566口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7406口至-7889口。

永豐期貨表示，雖大盤續創新高，但觀察下跌家數比上漲家數要多，顯示買盤持續進駐權值股，但較多散戶著墨的中小型個股仍偏弱勢，後續指數能否站穩2萬點，先觀察美國公布的非農數據，將左右美股及台股表現。（編輯：沈培華）