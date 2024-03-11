【時報-台北電】上周五(8日)台指美指反彈帶動下，延續買盤湧入，一度漲超250點。台指開高震盪走升，突破兩萬大關再創歷史新高，惟整數關卡獲利了結賣壓湧現，台指期迅速下殺逾350點，後逢低買盤浮現，尾盤震盪走升收漲近百點。台積電(2330)漲超3%，貢獻指數約200點漲點，若不考慮台積電漲點，當天台股實則下跌。而下跌家數比例進一步提高至8成，顯示指數大漲，僅為台積電唱獨角秀。
統一期貨觀察，外資夜盤減碼913口多單，日盤則大幅反手5,678口空單，未平倉淨空單翻空至-2,257口；十大特定法人大幅加碼7,406口空單至-7,889口。外資日盤逢高大額做空，惟未平倉來到近日-2,000口至6,000口的區間下緣，若外資延續區間操作，夜盤有望轉向大額回補空單。十大特法逢高大幅做空，偏空看待。
統一期貨分析，台指突破二萬整數大關，雖二萬賣壓沉重，但尾盤台指仍收在昨日十字線的高點之上，有望延續漲勢。籌碼方面，外資追高大買現貨與選擇權，並佐以高額空單避險，若期貨部位維持區間操作手法，下一步有望大額回補空單推升台指；自營商選擇權於2月21日布局的4.51億元偏多選擇權部位全數獲利了結，並反手做空，為近期期權市場的最大贏家，留意後續盤勢是否因自營商選擇權的轉空而陷入高檔震盪。(編輯：廖小蕎)
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