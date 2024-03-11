2023年是臉書母公司Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）口中的「效率年」，可是在Meta普通員工的心目中，這一年堪稱他們在Meta最深刻的「噩夢年」。然而進入2024年這場噩夢卻仍然沒有結束，因為祖克伯已經表示，「效率年」的策略將永久化，讓Meta員工處於隨時都可能被裁員的恐慌中。

據Business Insider報導，Meta長達數月的2023年員工個人績效評估流程已於上周結束，數萬名員工收到了部門經理的反饋。雖然大多數員工預計將保住他們的職位，可是公司持續進行的重組在內部產生了一種不確定的氣氛。

原本被視為臨時措施的「效率年」做法，如今已被祖克伯定位為公司營運的永久組成部分。消息人士透露，擁有更小的團隊，用更少的人完成更多的工作已然成為一些經理人的驕傲。祖克伯就對打造並維護新平台Threads的小團隊給予了高度讚揚。

在過去18個月，Meta已經大砍22%的員工，而公司內部，像是Instagram與Reality Labs等部門進行的重組，預計將導致進一步的裁員。

儘管Meta向員工表示，由於去年公司財務上的成功，員工獎金也會增加，但公司承諾的好處顯然無法抹去員工飯碗不保的疑慮。消息人士透露，「Meta一直在進行大量重組，調動人員，裁減團隊。如今每個人都非常擔心裁員，害怕難以找到新工作」。

據了解，受到重組影響的員工有3個月的時間在Meta內部找到新職位，否則將失去工作。至於在績效評估中獲得較低評級的員工，則會獲得3個月的遣散費，無需經過正式的績效改善計畫流程，就要直接離開公司。