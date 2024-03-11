【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240308)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
中華電(2412) 台塑化(6505) 中鋼(2002) 群創(3481) 新普(6121)
鈊象(3293) 彩晶(6116) 聯詠(3034) 神基(3005) 三陽工業(2206)
台塑(1301) 中石化(1314) 力麗(1444) 陽明(2609) 華航(2610)
益航(2601) 大亞(1609) 南港(2101) 晶豪科(3006) 世界(5347)
永豐餘(1907) 東洋(4105) 浩鼎(4174) 健鼎(3044) 太景*-KY(4157)
2.連續賣超四日的股票：
可成(2474) 誠美材(4960) 毅嘉(2402) 宏捷科(8086) 台船(2208)
友訊(2332) 正文(4906) 威剛(3260) 伍豐(8076) 立凱-KY(5227)
擎亞(8096) 欣興(3037) 宏齊(6168) 麗臺(2465)
3.連續賣超三日的股票：
佳世達(2352) 晟德(4123) 統振(6170) 零壹(3029) 高技(5439)
宜鼎(5289) 東聯(1710) 東和鋼鐵(2006) 廣積(8050) 太子(2511)
力麒(5512) 智邦(2345) 榮剛(5009) 矽統(2363) 啟碁(6285)
輔信(2405) 中裕(4147) 譜瑞-KY(4966) 同欣電(6271) 台郡(6269)
育富(6194) 台燿(6274) 康舒(6282) 僑威(3078) 華容(5328)
艾華(6204) 順達(3211) 晶焱(6411) 健喬(4114) 北極星藥業-KY(6550)
4.連續賣超二日的股票：
佳格(1227) 中租-KY(5871) 遠百(2903) 亞翔(6139) 台泥(1101)
明基材(8215) 建錩(5014) 金居(8358) 偉訓(3032) 光頡(3624)
富華新(3056) 所羅門(2359) 新鉅科(3630) 長華*(8070) 金寶(2312)
威盛(2388) 技嘉(2376) 精英(2331) 東元(1504) 裕隆(2201)
聯成(1313) 集盛(1455) 和桐(1714) 台聚(1304) 國喬(1312)
千興(2025) 茂迪(6244) 台光電(2383) 同亨(5490) 昇達科(3491)
映泰(2399) 鐿鈦(4163) 精成科(6191) 宇環(3276) 合正(5381)
聯茂(6213) 泰詠(6266) 精星(8183) 幃翔(6185) 海韻電(6203)
首利(1471) 亞元(6109) 立德(3058) 飛宏(2457) 保銳(8093)
一詮(2486) 信錦(1582) 中光電(5371) 憶聲(3024) 凌巨(8105)
中環(2323) 廣明(6188) 亞光(3019) 先進光(3362) 玉晶光(3406)
信昌電(6173) 萬潤(6187) 佳邦(6284) 雙鴻(3324) 力致(3483)
加百裕(3323) 盛弘(8403) 富采(3714) 百德(4563) 聚和(6509)
美琪瑪(4721) 建達(6118) 聯上發(2537) 連展投控(3710) 精剛(1584)
安勤(3479) 艾訊(3088) 訊映(4155) 定穎投控(3715) 大宇資(6111)
皇將(4744) 新漢(8234) 事欣科(4916)
5.轉買為賣的股票：
鴻海(2317) 雄獅(2731) 統一(1216) 宏碁(2353) 由田(3455)
宏達電(2498) 泰碩(3338) 正德(2641) 中天(4128) 愛地雅(8933)
王道銀行(2897) 神盾(6462) 新光鋼(2031) 富強鑫(6603) 堤維西(1522)
開發金(2883) 玉山金(2884) 三商壽(2867) 群益證(6005) 台中銀(2812)
康和證(6016) 宏遠證(6015) 東森(2614) 中鴻(2014) 燁輝(2023)
世紀鋼(9958) 日勝生(2547) 冠德(2520) 南亞科(2408) 華邦電(2344)
華紙(1905) 安瑞-KY(3664) 華泰(2329) 松瑞藥(4167) 旭軟(3390)
詮欣(6205) 佳必琪(6197) 久正(6167) 九豪(6127) 奇鋐(3017)
系統電(5309) 富旺(6219) 高端疫苗(6547) 合一(4743) 廷鑫(2358)
耿鼎(1524) 智擎(4162) 波若威(3163) 醣聯(4168) 中再保(2851)
台星科(3265)
6.賣超前20名：
金融股：
開發金(2883)
電子股：
鴻海(2317) 華邦電(2344) 晶豪科(3006) 宏碁(2353) 華泰(2329)
南亞科(2408) 中環(2323) 彩晶(6116) 聯詠(3034) 精成科(6191)
傳產股：
中石化(1314) 台塑(1301) 陽明(2609) 台泥(1101) 大亞(1609)
聯成(1313) 中纖(1718)
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