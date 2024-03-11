【時報-台北電】經統計，前個交易日(20240308)

1.外資連續買超五日以上的股票：

台積電(2330) 日月光投控(3711) 永豐金(2890) 聯發科(2454) 群聯(8299)

南茂(8150) 瑞智(4532) 全新(2455) 圓剛(2417) 晟銘電(3013)

2.連續買超四日的股票：

富邦金(2881) 曜越(3540) 亞昕(5213) 立積(4968) 聯亞(3081)

振曜(6143) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834) 統一證(2855) 矽格(6257)

中鼎(9933) 聯強(2347) 東陽(1319) 士電(1503) 宣德(5457)

李洲(3066)

3.連續買超三日的股票：

中信金(2891) 宜特(3289) 緯穎(6669) 上詮(3363) 漢磊(3707)

合庫金(5880) 華南金(2880) 第一金(2892) 中興電(1513) 美利達(9914)

大聯大(3702) 慧洋-KY(2637)方土昶(6265) 新麥(1580) 台達電(2308)

沛波(6248) 英濟(3294) 建舜電(3322) 森崴能源(6806) 公準(3178)

大眾控(3701) 典範(3372)

4.連續買超二日的股票：

國泰金(2882) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 聯電(2303) 大江(8436)

嘉澤(3533) 弘憶股(3312) 蔚華科(3055) 上緯投控(3708) 上曜(1316)

亞電(4939) 遠東銀(2845) 研華(2395) 亞力(1514) 超豐(2441)

瑞軒(2489) 康那香(9919) 巨大(9921) 橘子(6180) 網龍(3083)

遠東新(1402) 長榮(2603) 裕民(2606) 長榮航(2618) 基泰(2538)

美律(2439) 中美晶(5483) 原相(3227) 揚智(3041) 類比科(3438)

精材(3374) 尚立(3360) 環球晶(6488) 致伸(4915) 訊舟(3047)

敦泰(3545) 凱崴(5498) 南電(8046) 良維(6290) 東浦(3290)

日揚(6208) 元太(8069) 旺矽(6223) 榮創(3437) 元山(6275)

旭品(3325) 湧德(3689) 虹堡(5258) 擎邦(6122) 洋華(3622)

亞矽(6113) 永崴投控(3712)

5.轉賣為買的股票：

和碩(4938) 網家(8044) 潤泰新(9945) 東捷(8064) 晶宏(3141)

家登(3680) 友達(2409) 宏致(3605) 華星光(4979) 立端(6245)

精確(3162) 富驊(5465) 達方(8163) 福邦證(6026) 盟立(2464)

創惟(6104) 台新金(2887) 彰銀(2801) 新光金(2888) 廣達(2382)

仁寶(2324) 緯創(3231) 英業達(2356) 大同(2371) 中華(2204)

旺宏(2337) 藍天(2362) 華新(1605) 廣豐(1416) 新纖(1409)

萬海(2615) 四維航(5608) 頎邦(6147) 景碩(3189) 中工(2515)

元晶(6443) 聯合再生(3576) 智原(3035) 瑞昱(2379) 鈺創(5351)

菱生(2369) 欣銓(3264) 盛群(6202) 聯合(4129) 至上(8112)

志聖(2467) 國統(8936) 華盈(3520) 華東(8110) 單井(3490)

光環(3234) 金像電(2368) 富喬(1815) 律勝(3354) 久威(6114)

燿華(2367) 華通(2313) 樺晟(3202) 常珵(8097) 信音(6126)

慕康生醫(5398) 萬泰科(6190) 岳豐(6220) 濱川(1569) 錦明(3230)

力特(3051) 達運(6120) 松上(6156) 福華(8085) 廣運(6125)

全台(3038) 新門(5432) 泰谷(3339) 立碁(8111) 聯鈞(3450)

光洋科(1785) 能率網通(8071) 華鎂鑫(8087) 優群(3217) 亞通(6179)

雷科(6207) 兆赫(2485) 建準(2421) 台嘉碩(3221) 加高(8182)

台半(5425) 朋程(8255) 昇銳(3128) 普誠(6129) 冠軍(1806)

訊芯-KY(6451) 倉和(6538) 驊訊(6237) 麗清(3346) 中砂(1560)

振發(5426) 協易機(4533) 前鼎(4908) 新復興(4909) 豐藝(6189)

皇昌(2543)

6.買超前20名：

金融股：

國泰金(2882) 中信金(2891) 高雄銀(2836) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834)

台新金(2887) 華南金(2880) 元大金(2885) 永豐金(2890)

電子股：

聯電(2303) 台積電(2330) 台達電(2308) 燿華(2367) 緯創(3231)

中美晶(5483) 華通(2313)

傳產股：

長榮航(2618) 中興電(1513) 上曜(1316) 士電(1503)

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