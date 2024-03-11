新竹科學園區上下班時段的滿滿車潮，已是當地人的多年惡夢。隨著台積電前往日本熊本設廠，同樣的慘況也在熊本上演！據當地政府調查，台積電位於菊陽町新工廠附近的周邊道路，早晚通勤時段會出現長達1.31公里車龍，證明當地交通量暴增已經超過了現有道路的負荷。

儘管熊本縣知事蒲島郁夫將台積電設廠喻為熊本百年一遇的最大機會，將使熊本經濟越來越興盛，但據日媒《讀賣新聞》報導，日本國土交通省熊本河川國道事務所在2月29日舉行的熊本縣交通壅塞對策協議會上報告的調查結果顯示，在熊本廠正式開幕前塞車的狀況已經相當嚴重。

這項調查是在2023年7月到11月進行，針對菊陽町、大津町及合志市共15處十字路口，調查在綠燈時間內無法通過的車龍長度。結果顯示，塞車最嚴重的路段就是位於位於台積電新工廠約700公尺處的十字路口，傍晚時最長會出現1.31公里的塞車潮。另外還有7處出現超過500公尺的塞車狀況。

雖然報告中也指出，如果能採取興建外環道路與改善十字路口等措施，部分地區的壅塞狀況可能得以緩解，但由於台積電計畫在熊本興建第二座工廠，不少人憂心交通狀況恐進一步惡化。

熊本河川國道事務所計畫課課長橫山朋弘對此則表示，希望在與縣府及地方當局分享資訊的同時，繼續推動中長期對策。