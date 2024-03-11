10歲開始打排球、文科出身的安勤董事長劉琍綺，究竟如何從一名工業電腦門外漢，打造市值超過80億的公司？
一頭俐落短鬈髮搭配淺藍色西裝，安勤科技董事長劉琍綺接受過無數次採訪，仍像新手般詢問旁人：「等一下拍照，這樣穿可以嗎？」即使她是身高175公分的「大」老闆，也沒有絲毫迫人氣勢。劉琍綺2000年一手創辦的安勤，是美國前三大選舉投票機供應商，更讓人意想不到的是，成立工業電腦廠的她，大學卻讀文科，從小到大還是排球校隊主攻手兼隊長，完全顛覆他人對文科生的印象。
「我從小就長得比別人高。」劉琍綺說，10歲時因為身高優勢，被找進排球校隊，小學就打到全國冠軍，國中也因此加入球隊，一邊讀書、一邊練球，「同學去朝會，我就去練球，晚自習結束也要練，回家還要複習功課。」因為打球，劉琍綺在課業上得比別人更努力，她曾是全國數一數二的中學生球員，有機會靠體育成績保送北一女，最後仍憑實力考上，並一路念到淡江大學法文系。
畢業後，劉琍綺在飾品貿易公司工作4年，本來想創業做國際貿易，但正逢台幣升值不利外銷，她暫時打住念頭，在學姊介紹下，進入當時想發展海外市場的工業電腦廠研華，擔任第一位外銷業務。
剛開始，作為門外漢，劉琍綺拿著產品目錄和規格拚命背，公司參展時，遇到不懂的技術，就找產品經理、研發人員來向客戶解釋，她則站在一旁邊聽邊作筆記，有時甚至能跟客戶聊上一整天，向對方請教產業局勢。
這讓劉琍綺深受上級賞識，1992年研華轉投資成立研揚後，被指派統籌研揚行銷業務，沒想到竟被客戶質疑：「怎麼把這麼重要的任務交給女生？」遇到歧視，劉琍綺不服輸的性格愈想證明自己，無論開拓市場、催收貨款她全都做，是研揚能夠上櫃的背後推手。
研揚上櫃後功成身退
創業跑展4天開50會
當時已有兩個孩子的她，也沒有忽略家庭，那段時間，她每天趕在6點前到幼兒園接小孩，回家後繼續工作，因為「今日事今日畢」是她一向秉持的原則。
1999年研揚掛牌上櫃，劉琍綺功成身退，決定一圓創業夢，40歲的她成立安勤，專做工業電腦，應用於醫療、零售等領域。
然而，剛開始資源有限，什麼都想嘗試的結果，是不到1年資金就見底，幸好當時一家日本系統整合廠要替郵局做自助包裹寄送機台，找上安勤代工，業務出身的劉琍綺親自接待客戶，聆聽對方需求，最終靠著小公司反應快、彈性高，拿下第一筆訂單，公司化險為夷，成立隔年就獲利。
創業初期難免艱辛，劉琍綺事必躬親，打球時的毅力也展現在做生意。某次到國外參展，安勤因為規模小，被分配到走道間的小攤位，劉琍綺馬上要求換到閒置的空攤位，然後一個人搬展場裝潢，再找廠商一起接鋼管、鋪地毯，徹夜沒睡才完工。每參加一個展覽，她就召集所有代理商，四天開會超過50場。「她就跟所有台商一樣，很拚，提著一只皮箱走天下。」與劉琍綺共事超過30年的安勤總經理張嘉哲說。
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