坐在沙灘上，眺望著湛藍的海洋，再淺嘗一口手中清涼的香檳，一顆顆氣泡所創造出透心涼的快感，彷彿能讓人忘記憂愁。
氣泡能增添飲料口感，在生活中是個加分項，但若發生在半導體封裝領域裡，則是不折不扣的「信賴性殺手」。因為只要有一顆一微米的小氣泡，都可能讓涉及生命安全的車用半導體，或是一顆喊到三萬美元的AI晶片失效。
在台灣，就有間即將要登錄興櫃的公司，靠著獨門的「除泡」技術，創業短短不到十七年，就從默默無名變成曾寫下年EPS四十九．九八元的隱形冠軍。
它是印能科技，其客戶不只有全球前十大封裝廠，連前十五大半導體公司扣掉IC設計廠，有七成都是它的客人。該公司的壓力除泡烤箱，在2.5D以上的先進封裝市占率更高達九成。
毛利率高達65％，遠勝同業
觀察同樣身為先進封裝設備的業者如弘塑、萬潤，毛利率約落在四成到五成上下，這已優於一般設備同業，但印能卻能做到六五％。有這種底氣，是因為打從創業的第一天起，印能董事長洪誌宏就在挑戰業界認定的「不可能」。
「人兩腳，錢四腳，你怎麼賺錢？」洪誌宏打趣的說，「讓錢來追你才快啊！只有你能解決的問題，客戶才會不斷的掏錢來買。」但玩笑話的背後，其實是他很清楚——好做的事，輪不到印能，要靠做Me Too的產品去砍價換訂單的市場，他也不想玩。
啪嗒！一支白板筆從洪誌宏的手裡落下。「這是什麼？物理現象，就像封裝過程裡產生氣泡一樣，你逃都逃不掉。」交通大學電子物理所畢業的他，像個熱情的老師在董事長辦公室裡的白板前解釋。
從一九六○年代覆晶（Flip Chip）封裝技術被發明以來，氣泡問題就一直存在，因為不同的材料要封裝在一起，因表面張力還有膠材的流動性等問題，氣泡的產生不可避免，只能定義它不能超過多大，或要求它不要發生在哪些地方。
在印能的產品問世前，半導體界都是通過製程改善、材料改善，將氣泡問題控制在可接受的範圍內，這當然也包含在封裝產業，一路從小小工程師做到台灣第二大封測廠力成經理的洪誌宏。
二○○七年，他決定自己跳下來，心無旁騖的解決這個一定會困擾業界的問題，因為隨著半導體越做越小，堆疊的越來越密、越不規則，對氣泡的容忍度會逼近零。
一開始，業界朋友聽到都直呼：不可能！因為這大大顛覆了行業內至少三十年以上的認知：從規範在哪裡不能有、限定氣泡大小，到印能定義出「沒有氣泡」這個規格。實事求是的洪誌宏很快就捕捉到我眉眼間對「不是說逃不掉嗎？」的困惑，馬上補充道：「沒有氣泡，就代表用非常高解析度X光或超音波儀器去照，都照不到。」
第二個門檻，是說服本就半信半疑的客戶，花上少則三到五倍，多則逾十倍的價格來買印能設備。初期，它只能靠免費測試機給客戶親身體驗，等到材料配方驗證可行，客人才下單。下次換一組新配方，客戶又來問印能幫不幫得上忙。他們就再做實驗設計、模擬，努力解決客戶的問題，歷經一次又一次的考試，一點一滴攢下信任感和實戰經驗。
找客戶難嗎？洪誌宏倒沒有很困擾，因為他知道產業的痛點就在此，花若盛開，蝴蝶自來。最難的是，如何在竹苗地區與台積電、聯發科等大廠競爭，用有限資源吸引到的人才，嘗試解決數十年來，幾千、幾萬個工程師都沒解方的題。
反覆測試，17年做一種產品
「因為不好做、不容易做，所以我們成立十七年來，只做一件事情。」他笑著說，自家的主力設備就兩個型號，第二個還是第一代的升級版，相當於就只有一個產品。「『挑戰不可能』是董事長最常說的話，」印能財會部副理陳怡君說，「事情該怎麼做就去做，不論難或簡單。」
堅持挑戰不可能的態度，讓印能自己拚出一門原本不存在的生意，創造一間人均年營業額約一千一百萬的公司。
但想挑戰不可能，原來也可以有方法。「我都鼓勵員工去嘗試用越新奇、越奇葩的方法來做，因為也許它有用。」洪誌宏解釋，太陽底下沒有新鮮事，一直用老方法、舊思維在想，不如嘗試去「做」，這是他的親身體悟。
現在印能用在解決氣泡問題的技術，最早出現在印刷電路板（PCB）製程，若非為了寫專利而去研究，他根本也不會發現。但每個產業都有自己不同的條件，例如半導體封裝所需的烘烤溫度，遠比PCB來得高，設備零組件該怎麼提升？不同產業遇到的製程問題不同，該如何一一突破？
起初，印能產品也是七零八落，時好時壞，「那就要回到最基本的，通過實驗把真正問題搞清楚。」他舉例，壓力烤箱該如何升降溫晶片才不會受傷？有些材料甚至需要「按摩」，得在升降壓之間來回操作，這些都需要動手做。當解決的問題夠多了，對事情的掌握自然更透徹。
許多人嘗試四種方法，就停下來，但說不定第五種方法就成功了呢？「念念不忘，必有回響。不要放棄，你的世界就可能變得無限大。」態度是洪誌宏最重視的價值，因為態度反映人的心。他認為，一個想把事情做好但能力有限的人，會自己不斷嘗試、不斷進步。
印能用十七年鑿深一口井，成功以除泡專家的形象，在半導體業內打響名號。它甚至能通過事後補救來除氣泡，讓前一段點膠製程不必那麼完美，替客戶省下調機工程師人力、材料消耗、產能占用等成本。
賣解決方案，提升產品良率
「我還是要強調省錢事小，印能的價值是品質的提升。需要用到先進封裝的東西都很貴，像我們的AI晶片一顆三萬塊美金，它一爐裡面可能有一百顆，出事情的時候三百萬美金沒了，」一位全球GPU晶片龍頭在台灣負責封裝外包的主管解釋，因此他們不會冒險讓封裝廠更換設備供應商。
他指出，印能的厲害之處在於，它賣的不是死的設備，而是解決方案，甚至能在發生異常後修補。「這對封測廠來說，他既不用賠償客戶錢，客戶又能繼續賣他的IC，這件事情的價值，絕對比賣好設備、讓設備不出問題還高得多。」
做的事情不一樣，價值自然不同，創業早期，印能的設備售價甚至比公司的實收資本額還高，但這些大客戶依然埋單。它也不曾自輕，用台灣員工成本，就不能賣外商的價格，做頂級的售後服務。身為領頭羊的印能，遇到的問題是怎麼守成。
印能的研發同仁不只要把產品設計做出來，還經常被追問：「這個設計能寫專利嗎？專利能達到保護的效果嗎？」
但更重要的是，該如何替客戶創造更大的價值？因為專利能防君子，卻防不了小人。何不反求諸己，做到不怕別人來抄？「對手能抄到的都是量產型的產品，我們早就又跑贏了兩、三年。」洪誌宏自信說道。
十七年的專注，不代表印能的功夫只能用在除泡，難解的散熱、翹曲問題都是它正在進攻的目標。
他認為，唯有領先，才能掌握產業話語權、定義規則，真實力才是硬道理。
一位高考會計師及格的本土投顧研究副理指出，印能是少見技術開發比客戶領先的設備商，此價值被反映在它超過六成的毛利率上。隨著先進封裝的趨勢，印能將長期受惠。但短期風險上，客戶是否導入印能產品，取決於他們對自家產品信賴性的要求到哪，因此訂單會有某種程度的不確定性。
原來，所有技術選擇背後，是不同願景和意念拚搏後的產物。就像是解決氣泡的方法很多種，但誰的方法可以讓客戶最無痛切換？印能的故事告訴我們，很多時候，願景高度，就決定了這間公司的本質與競爭力。
※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：