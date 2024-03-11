中正紀念堂旁的華光特區曾經是鍍金的都市更新區，在前總統陳水扁時代規畫為「四大金磚」的金融及數位中心，但隨著大巨蛋整體開發完成、台北巿議會都更，物換星移，商機的熱度不再，定位由絢爛歸於平淡，政府目前規畫將多個部會移入，全區儼然成了機關用地，惟巿場專家直言，台北不需要那麼多商場、辦公，若將華光特區土地釋出給業者，打造商場、辦公，恐有圖利財團之嫌！
華光特區舊稱華光社區位於中正紀念堂周邊，範圍約在杭州南路、金山南路、金山南路2段30巷、金華街之間的區域，早在2000年起就被台北市政府公告劃定為都市更新地區，由於地點屬台北市精華區，因此，定位上充滿想像空間。
2006年民進黨政府打算將這裡發展成金融及數位中心，曾和「基隆火車站暨西二、西三碼頭」、「台北南港高鐵沿線再開發」及「台鐵高雄港站及臨港沿線再開發」，被行政院規畫為「四大金磚」計畫之一，從原本的台北華爾街計畫，轉變成台北六本木計畫，甚至打算興建類似杜拜月亮塔般的國際觀光飯店、商辦及複合式購物商場等。
隨著時空環境改變，華光特區的規畫也從絢爛歸於平淡，官員表示，根據財政部規畫，華光特區不再對外招商，特三由經濟部暨及所屬單位進駐、特二區做為消防署、工程會等相關單位的辦公廳舍，至於區內舊宿舍進行文資修復供台北巿文化局規畫使用，還有一部分做社宅。
住商不動產企研究室執行總監徐佳馨認為，以現在華光特區周邊發展狀況，不論特二或特三，都以做為機關用地較符合當前時空環境。
台灣高力國際業主代表服務部董事黃舒衛說，華光特區位在北市精華地段、但開發效益不夠，鄰近中正紀念堂的周邊，到晚上便沒人潮，一旁的婚紗街業者近年來經營得很辛苦，尤其時至今日台北巿各地不缺商場、百貨，如大巨蛋已營運且內設百貨公司，同時，華光特區鄰近商業活動熱絡的北車雙子星商圈及西門商圈，未來還有台北巿舊市議會改建等多個建案進場，商業群聚。
黃舒衛直言，華光特區較像文教區或高級住宅區，不符商業開發的調性，再加上當前工料雙漲，開發的成本太高了，若做成豪宅，以現在政策環境，銷售不易，或許做成酒店式公寓、文化商旅還有點可行性！
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