老舊部會啟動搬新厝計畫！主管國內產業發展的經濟部，目前座落在台北福州街，部分建築歷史已60年，老舊狹小，決定斥資124億元，啟動「經濟部新建辦公廳舍案」計畫，預計2030年進駐位在中正紀念堂東南側的「華光特區特三基地」新家。華光特二區規畫為國家通訊傳播委員會（NCC）、公共工程委員會、消防署等辦公廳舍。對於東門巿場中繼站爭議，台北巿長蔣萬安表示，考量租金親民，已與攤商等達成共識，以特一為中繼站。

經濟部目前座落在台北福州街，部分建築歷史已60年，因此決定斥資124億元，啟動「經濟部新建辦公廳舍案」計畫，預計2030年進駐位在中正紀念堂東南側的「華光特區特三基地」新家。新建案由中興工程統籌，希望今年完成統包決標，興建2棟高樓、1棟裙樓的行政園區，完工後，只有貿易署、標檢局、水利署等單位因有自己土地或者人員過多，留在原址不遷入，估年省3368萬租金。

行政園區會採開放式，設華光誌文史迴廊，提供商業匯聚、教育活動舉辦的空間。以後民眾可以從旁邊榕錦時光生活園區漫步到本園區，欣賞演武場文史水景，並與北側副典獄長宿舍與中正紀念堂廣場等建築，形成一條時光長廊。

「華光特二區」土地預計成為NCC、工程會及消防署等辦公廳舍新建基地，由內政部修正廳舍先導計畫並續提新建廳舍中長程個案計畫，由消防署主責統籌開發。

華光特二土地位於杭州南路與愛國東路交叉口，曾因租借給台北市府當作中繼市場使用，一度引發中央與地方爭地風波。當時北市府規畫南門市場與東門市場一起改建，因此行政院同意將華光特二租借給北市府作為中繼使用，租期大約是5年，2023年7月31日到期，而北市府2023年2月行文給國產署，南門市場改建工期延後，國產署同意將租期延長到2023年12月底。東門市場改建，北市府原要沿用，國產署以「早已決定要做辦公廳舍」為由表示無法提供，引發中央與地方爭論，後續北市府改以華光特一區作為中繼地點結束紛爭。

蔣萬安指出，東門市場改建過程中找尋中繼點時，有談到沿用曾作為南門中繼市場的華光特二區，但函文中央得知無法續租，經綜合評估，租用特二租金較特一高，和攤商、里民開說明會後，達成共識以特一為東門市場中繼點。