台股上周五盤中攻上2萬大關，台積電直逼8字頭是最大功臣，近關情怯情緒作祟，指數翻黑再翻紅，以1萬9785點續創新高；不料，美股8日表現急轉直下，半導體帶頭下殺，AI晶片大廠輝達重挫逾5.5％，台積電ADR也下跌1.9％，科技股英特爾、AMD全嚇趴；國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股短線恐面臨高檔震盪、指數拉回的壓力，待美國降息時間、新台幣升值更確立，台股整理後將會迎來新一波行情。
蔡明翰分析，美國聯準會上周鴿派言論，不僅促使美股攀升，也助攻台股盤中站上2萬大關的里程碑，不過，台股連續5日收盤指數刷新紀錄，成交量放大至5000億元以上，當漲幅速度太快，突破2萬里程碑後，「攻頂」已成共識，部分投資人獲利了結、入袋為安。
安聯投信台股團隊表示，近期盤面風格可能出現變化，主要是資金面輪動等因素所造成，AI概念股近期漲多，評價面臨調節賣壓，不過，目前美股財報等數據表現與產業展望來看仍屬正向，AI與半導體主題還是主流，盤面風格轉換可視為短期現象。
台積電8日早盤股價攻上796元，逼近8字頭再創歷史新高價，接下來台股ETF千億銀彈要進場，要追還是要賣成投資人討論話題；蔡明翰認為，千億銀彈進場影響不大，真正推升台積電股價、指數站穩2萬大關還是要仰賴「美元轉弱、新台幣轉強」，外資偏多的情況下，資金行情才能在基本面後接棒演出。
蔡明翰指出，AI中長線呈正向發展，台積電或AI類股的操作心法是，持有投資者可續抱，空手者待拉回後再加碼。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：