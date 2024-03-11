台股上周五盤中攻上2萬大關，台積電直逼8字頭是最大功臣，近關情怯情緒作祟，指數翻黑再翻紅，以1萬9785點續創新高；不料，美股8日表現急轉直下，半導體帶頭下殺，AI晶片大廠輝達重挫逾5.5％，台積電ADR也下跌1.9％，科技股英特爾、AMD全嚇趴；國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股短線恐面臨高檔震盪、指數拉回的壓力，待美國降息時間、新台幣升值更確立，台股整理後將會迎來新一波行情。

蔡明翰分析，美國聯準會上周鴿派言論，不僅促使美股攀升，也助攻台股盤中站上2萬大關的里程碑，不過，台股連續5日收盤指數刷新紀錄，成交量放大至5000億元以上，當漲幅速度太快，突破2萬里程碑後，「攻頂」已成共識，部分投資人獲利了結、入袋為安。

安聯投信台股團隊表示，近期盤面風格可能出現變化，主要是資金面輪動等因素所造成，AI概念股近期漲多，評價面臨調節賣壓，不過，目前美股財報等數據表現與產業展望來看仍屬正向，AI與半導體主題還是主流，盤面風格轉換可視為短期現象。

台積電8日早盤股價攻上796元，逼近8字頭再創歷史新高價，接下來台股ETF千億銀彈要進場，要追還是要賣成投資人討論話題；蔡明翰認為，千億銀彈進場影響不大，真正推升台積電股價、指數站穩2萬大關還是要仰賴「美元轉弱、新台幣轉強」，外資偏多的情況下，資金行情才能在基本面後接棒演出。

蔡明翰指出，AI中長線呈正向發展，台積電或AI類股的操作心法是，持有投資者可續抱，空手者待拉回後再加碼。