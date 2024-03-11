日本春季薪資談判已逼近尾聲，日本最大工會表示今年期望工資漲幅高達5.85％，預計勞工可獲得31年最高的3.9％加薪，投資人因此強化日本銀行4月前終結負利率政策的預期。據報導，4名日銀消息人士表示，日銀決策者密切關注近期經濟數據，可能於18日、19日召開的貨幣政策會議做出決定，廢除「殖利率曲線控制（YCC）」政策，同時取消負利率政策。
日銀長期將目標通膨率定為2％，並在「殖利率曲線控制（YCC）」政策下將短期利率控制為負的0.1％，10年期國債殖利率控制於0％水準。日本央行正在考慮新的量化貨幣政策框架，導致長期利率為零的YCC將被廢除，改以提前表明未來政府債券購買規模，以實施貨幣寬鬆常態化。
據日媒《時事通信社》報導，作為貨幣政策正常化的一部分，日銀考慮取消YCC政策，轉而提前公開預定購入的國債規模。報導指出，新政策目標在於購債量而非殖利率。日銀計畫每月買入約6兆日圓（約1.28兆新台幣）的債券，與目前水準大致相當。
日銀本次大幅度調整貨幣政策，可能讓其他已開發經濟體面臨利率上行壓力。日銀放寬殖利率曲線控制，或在一定程度上吸引海外資金回流日本，進而推高全球整體利率與借貸成本，恐對其他市場資產造成負面影響。
消息人士透露，在結束負利率政策後，日銀可能全面改革大規模刺激措施。然而，9名委員尚未就是否在即將於3月18日到來的會議決策達成共識，也可能延後至4月25日會後實施。
日銀期待以穩定薪資增長帶動消費支出，在經濟低迷多年後，藉此提振需求並推高物價。其中2名消息人士表示：「如果春季薪資談判成果樂觀，或許日銀不需要等到4月」。然而，部分委員傾向於4月發布景氣調查和全國薪資報告後再下決定。
因薪資上漲可能性極高加上通膨穩定，投資人普遍預期日銀即將結束負利率政策，日圓也因此走升，美元兌日圓匯率8日收於147.06，較前一交易日上漲2.1％；基準10年期國債殖利率也升至0.73％。
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