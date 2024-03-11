雖說錢不是萬能，但沒有錢卻是萬萬不能！不少情侶就因為怎麼花錢的金錢觀問題而吵到分手。有男網友近日發文表示，女友打工1個月可以賺2萬多，但在9天內就將錢花光，他後來只能幫忙付飯錢。女友還不斷暗示他，其他人的男友很好，都會買貴重東西送給她們。他不禁疑惑，碰到這種問題，大家會怎麼處理？

男網友在Dcard上以「女友一個月賺兩萬，9天就花完了」為標題發文，透露女友有在打工，但是到手的2萬多月薪，大概9天就花完，存款也只有4、500元左右。

把錢花光之後，女友還會在兩人一起出去時不停喊餓、又說沒錢，他只能先代為付款，事後也沒向女友拿錢。儘管他常常告訴女友要規劃用錢，把錢用在需要的地方，但女友看到喜歡或想要的東西，又會忍不住出手。

原PO還透露，女友常常跟他暗示，「說她朋友的男友好好喔，買了那麼貴的東西給她，我也好想要之類的」。他坦言，自己實在沒這麼多錢，而且他平均大約一個月花費只有8000多。因此他想問問其他網友，到底大家1個月花費有多少？

對於原PO描述的狀況，網友紛紛回應要他趕快分手，「分手啊，難不成你要繼續當提款機」、「你好ATM」、「這不是金錢問題，是人有問題」、「感覺女方也只是一直把你當提款的而已」、「你不用擔心，她遇到有錢花在她身上的就會跟你分手了 有些女生真的就是在找男人養」。