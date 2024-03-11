台股ETF上周「3王」出爐！成長王群益台灣精選高息（00919）：規模周增267.23億元最多；人氣王群益台灣精選高息（00919）：受益人數周增53,209人位居第一；報酬王富邦科技（0052）：股價周漲8.82％拿下冠軍。上周10大受益人新增人氣王前5名分別為群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、富邦台50（006208）、復華台灣科技優息（00929）。而復華台灣科技優息（00929）則被外資買超最兇，周買超金額2,568,250元，總計買超127,485.90張。

以下為上周10大ETF人氣王一次看：

1、群益台灣精選高息（00919）：規模周增267.23億元，受益人周增53,209人，股價周漲7.01％。

2、大華優利高填息30（00918）：規模周增57.70億元，受益人周增19,028人，股價周漲3.51％。

3、凱基優選高股息30（00915）：規模周增31.00億元，受益人周增9,666人，股價周漲8.08％。

4、富邦台50（006208）：規模周增62.58億元，受益人周增3,716人，股價周漲7.65％。

5、復華台灣科技優息（00929）：規模周增84.18億元，受益人周增3,633人，股價周漲4.91％。

6、國泰永續高股息（00878）：規模周增58.08億元，受益人周增3,555人，股價周漲1.27％。

7、野村臺灣新科技50（00935）：規模周增5.88億元，受益人周增1,333人，股價周漲7.97％。

8、國泰台灣領袖50（00922）：規模周增6.04億元，受益人周增1,215人，股價周漲5.49％。

9、群益半導體收益（00927）：規模周增3.97億元，受益人周增912人，股價周漲7.00％。

10、元大台灣高息低波（00713）：規模周增17.07億元，受益人周增888人，股價周漲2.43％。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧

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