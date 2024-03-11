投資人評估美國新出爐的就業報告，美股上周五（8日）盤中震盪走低，費城半導體指數再創新高後收低重挫約4%，台積電ADR再寫新紀錄後終場跌1.9%，AI晶片大廠輝達公司（Nvidia）股價也在盤中創新高後收跌5.55%。
以周線來看，隨著周五美股四大指數均挫，本周僅費城半導體周線收紅。道瓊指數本周跌0.9%。NASDAQ指數周五終場下跌約1.2%，本周跌約1.2%。標普500指數周線小跌0.3%。
費半指數周五早盤登上歷史高點後一路下跌，終場收低4%，由邁威爾和博通領跌。
蘋果晶片供應商博通於7日盤後公布上季營收優於預期，雲端服務供應商升級人工智慧(AI)資料中心，推動對先進網路晶片的需求，但上季半導體收入未達預期。周五股價收盤1308.72美元，跌98.29美元，跌幅6.99%。
經濟數據方面，美國2月非農就業報告出爐，就業人口增加27.5萬人高出預期，但失業率意外攀升到3.9％，創下兩年來新高。此外受到聯準會（Fed）關注的薪資通膨指標-平均時薪月增幅降至0.1％，顯示就業市場出現降溫跡象。
聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在本周四(7日)表示，央行距離有信心開始降息已經不遠，他相信勞動力市場正在取得更好的供需平衡。
美國將在下周二(12日)公布2月消費者物價指數(CPI)和零售銷售數據，市場將關注對降息前景的更多線索。
★四大指數
美股道瓊下跌68.66點或0.18%，收38,722.69點。
NASDAQ下跌188.26點或1.16%，收16,085.11點。
S&P500下跌33.67點或0.65%，收5,123.69點。
費城半導體下跌208.05點或4.03%，收4,957.78點。
★11大類股
房地產類股(SPLRCREC)漲1.13% 能源類股(SPNY)漲0.39%
公用事業類股(SPLRCU)漲0.21% 金融類股(SPSY)漲0.19%
通訊服務類股(SPLRCL)漲0.00% 醫療類股(SPXHC)跌0.24%
工業類股(SPLRCI)跌0.26% 非必需消費類股(SPLRCD)跌0.50%
原物料類股(SPLRCM)跌0.56% 必需消費類股(SPLRCS)跌0.83%
科技類股(SPLRCT)跌1.84%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)下跌0.71%，收406.22美元。
蘋果(AAPL)上漲1.02%，收170.73美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.83%，收175.35美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.77%，收135.41美元。
輝達(NVDA)下跌5.55%，收875.28美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)下跌1.22%，收505.95美元。
蘋果(AAPL)上漲1.02%，收170.73美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.83%，收175.35美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.77%，收135.41美元。
網飛(NFLX)下跌0.61%，收604.82美元。
3.其它焦點股
思科(CSCO)上漲1.23%，收49.50美元。
蘋果(AAPL)上漲1.02%，收170.73美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.77%，收135.41美元。
IBM(IBM)下跌0.30%，收195.95美元。
微軟(MSFT)下跌0.71%，收406.22美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.83%，收175.35美元。
Meta(Meta)下跌1.22%，收505.95美元。
美光(MU)下跌1.37%，收97.62美元。
德州儀器(TXN)下跌1.69%，收172.30美元。
甲骨文(ORCL)下跌1.85%，收112.42美元。
特斯拉(TSLA)下跌1.85%，收175.34美元。
超微(AMD)下跌1.89%，收207.39美元。
恩智浦(NXPI)下跌2.71%，收252.03美元。
高通(QCOM)下跌2.93%，收170.57美元。
應用材料(AMAT)下跌3.32%，收205.56美元。
英特爾(INTC)下跌4.66%，收44.00美元。
輝達(NVDA)下跌5.55%，收875.28美元。
★台股 ADR
台積電下跌2.83美元或1.90%，收146.37美元，換算台股價格為920.32元。
聯電下跌0.04美元或0.48%，收8.21美元，換算台股價格為51.62元。
日月光下跌0.44美元或3.77%，收11.22美元，換算台股價格為176.37元。
中華電信下跌0.20美元或0.52%，收38.24美元，換算台股價格為120.22元。
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