美國聯準會主席鮑爾表示今年將開始降息，美股上周四收紅，台積電ADR勁揚5.4%，帶動台股上周五跳空大漲逾3百點，早盤衝破2萬點大關，最高來到20065點，寫下歷史紀錄。

不過大盤突破2萬點後急速回檔，盤中一度翻黑，高低震盪超過400點，終場仍上漲91.80點，收19785.32點，成交量5713億元。而櫃買指數則收黑，重挫2.16%。

台股突破2萬點，投資人也因為漲太高、漲太快而心驚。永誠國際投顧總監陳威良表示，2萬點與萬8、萬9不同，心理壓力比之前大很多。此外，上周五上漲家數僅175家，佔比不到2成，下跌高達793家、比率近8成，投資人眼看著2萬點，但手上個股卻多半在跌，「一個台股二個世界」，感覺像是大跌3、4百點。

陳威良表示，台積電本益比情境分析，法人圈平均預估今年EPS 38.9元，合理價本益比16.9倍、股價657元，昂貴價本益比22.8倍、股價887元。預料今年台積電股價坐7望8，如果來到小摩預估的目標價850元，貢獻大盤指數就會到20400點之上。這不是瘋狂泡沫，而是合情合理，大盤還有機會持續往上。

陳威良認為，上周五上沖下洗，是震盪洗盤，而不是多頭收兵。技術面高檔爆量，漲多過熱，投資人可以調節持股，接下來本周要留意，哪些股票浮現買進機會。台積電大漲，背後的半導體、AI、乃至電子中下游產業都會看好，這是產業裙帶關係。

法人表示，台股一路飆至2萬點，漲多之後接下來可能轉向休息，但也是「為了走更長遠的路」。今年台股仍有3大利多，一是全球半導體產業需求轉正，二是在景氣循環由谷底翻揚，擴張期通常會持續2~3年，三是適逢美國總統大選年，據統計美股在選舉年從不下跌，台股可望同步受惠。

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