隨著台股迭創新高，台股ETF商品備受投資人關注。即將於3月11日募集的元大臺灣價值高息ETF基金（00940），主打1萬元就能買，不少小資族都躍躍欲試。據了解，元大投信預估已掌握500億元額度。

00940自3月11日開募至3月15日，3月4日起就開放預購，預計掛牌時間為4月1日，10元發行價，加上月配息的設計，吸引不少存股族及小資族的目光。

元大投信表示，00940是市場唯一納入巴菲特價值投資指標的高股息ETF，而由於標的指數平均殖利率達 8.6%，自1月底正式對外宣布募集後，就吸引了市場高度關注。據《鏡週刊》報導，經過試算，只要存到600張00940，未來將有機會月月領4萬。

由於預購人潮踴躍，銀行內部人員透露，全部同仁都下場幫忙填單，「第一天就有客戶下單千張元大臺灣價值高息ETF（00940），電子下單來不及，只好人工手寫紙本，但還是寫不完！」

投資人瘋搶00940，引起網友的熱烈討論。PPT股票版就有網友表示，真的很多人都在討論這隻ETF，狀況可用「誇張」來形容，「高人氣學弟」、「賣GG歐印940」、「光臺灣價值四個字就值1000萬」、「賣GG歐印94」。但也有網友提醒，投資人在一窩蜂搶進新掛牌ETF之際，最好要留意成分股，「已購入成分股，等抬轎」、「發行價低=成本低，學長感謝學弟」、「同事有919的現在都喜迎抬轎」。

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