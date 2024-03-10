已逝英國戴安娜王妃的弟弟厄爾·斯潘塞（Earl Spencer）在回憶錄中表示，他童年在寄宿學校時遭到女職員性侵。

《週日郵報》10日報導，厄爾·斯潘塞在他的回憶錄摘錄中指出，在1970年代，他在梅德威爾寄宿學校（Maidwell Hall）就讀時，成為一名女職員的目標。

現年59歲的他指控，這種虐待行為發生在他只有11歲的時候。

厄爾·斯潘塞在8歲到13歲期間就讀於梅德威爾寄宿學校。

在他的新書《一所非常私密的學校》《 A Very Private School》中，他指控一名被形容為「貪婪的戀童癖者」的女職員，在夜間潛進宿舍床上對他和其他年輕男孩 誘姦及虐待。

據《郵報》報導，厄爾·斯潘塞表示，他已經查清楚，該員工目前要麼居住在海外，要麼已經去世。

他還指稱當時的校長波奇（John Porch）對學生進行「殘酷的毆打」，他認為該教師從暴力行為中獲得了性快感，波奇已於2022年去世。

梅德威爾寄宿學校表示，有關性侵犯的指控已被轉告給當地政府指定的負責人員。該校在一份聲明中對《週日郵報》表示，讀到在那個時候，有一些可悲的做法被認為是正常和可以接受的，這確實令人難以接受。自20世紀70年代以來，學校生活的每個方面都發生了重大變化。這些變化的核心是保護兒童和促進他們的福祉。

厄爾·斯潘塞自梅德威爾畢業後，就讀伊頓大學（Eton College）