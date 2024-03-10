美國舉債速度狂飆。理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）指出，美國債務已高達34兆美元（約新台幣1077.6兆元），而且還在以每90天增加1兆美元（約新台幣31.7兆元）的速度狂飆。債務急速惡化的狀況讓他直言，「美國病了！」

據國際金融協會（IIF）的全球債務監測（Global Debt Monitor）報告顯示，2023年全球債務達313兆美元（約新台幣9920兆元），再創歷史新高，其中光是政府債務就高達89.9兆美元（約新台幣2849兆元），而美國政府的公共債務去年突破34兆美元，更是高居全球第一。

Don’t be SCARED: Be PREPARED: US debt $34 trillion. Debt increasing by $1 trillion every 90 days. America is sick. Prepare now. Buy more gold, silver, Bitcoin.

Please take care. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 9, 2024

羅伯特清崎在社群平台X（前身為推特）上發文強調，投資人現在該做的並不是嚇到倉皇出逃，而是準備進場，呼籲投資人加速買進黃金、白銀與比特幣。

BITCOIN on fire. The biggest mistake you can make is to procrastinate. Important to start, even if only for $500. Next stop $300,000 per BC in 2024 — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 6, 2024

其實先前羅伯特清崎就曾發文，呼籲投資人儘快入手比特幣，「比特幣火了，你可能犯的最大錯誤就是拖延」。他表示，即使手中只有500美元（約新台幣1.58萬元），但重點在於要開始入手，因為他認為在2024年比特幣將上看30萬美元（約新台幣951萬元）。