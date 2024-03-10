這就是名牌大學生的實力嗎？與首爾大學（Seoul National University）和延世大學（Yonsei University）合稱為「南韓大學一片天」（SKY）的高麗大學（Korea University），近日竟有在校生將自己金融投資的獲利與實習薪資等共1億韓元（約新台幣260萬元）捐贈給母校，創該校史上在校生最高捐款金額。

在大部分學生都要仰賴家庭來支付學費之際，現年26歲的高麗大學在校生朴俊培（音譯）卻已經能將投資所得回報給母校。

據韓媒《東亞日報》報導，朴俊培目前是高麗大學西語西文學系的大四生。他先前在入伍時開始學習股票等金融投資，退伍後進入高麗大學價值投資研究會，擔任社團副會長。目前他一邊在學校修習課業一邊在公司實習。捐贈給高麗大學的款項就是他學習經濟時獲得的投資收益與實習的薪資。

日前高麗大學特地舉行捐贈儀式，並向朴俊培轉交了捐贈證書。朴俊培自稱在學校成長很多，「我想在畢業前以在校生的身分做點有意義的事情」。

高麗大學現任校長金東元也是高麗大學的校友，因此對於在校生的捐贈更有感觸。金東元在表達謝意之際也強調，校方會與在校生及未來學生共同努力，培養出優秀的人才。