波蘭總理圖斯克（Donald Tusk ）9日在首都華沙與農民展開長達3個小時會談，他承諾解決國內市場農產品過剩問題，但工會領導人表示仍將持續為期數週的抗議活動。

農民要求政府禁止廉價糧食進口且不再實施過於嚴格的環境法規，認為這已危害到他們生計。