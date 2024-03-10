香港財政司長陳茂波10日發表網誌表示，2024年大陸「政府工作報告」把加快發展新質生產力列為首要任務，顯示大陸將縱深推進高新科技的發展，以堅定決心克服各種制約因素和挑戰。這將為香港的創科發展提供更有利的環境，也為鞏固和提升香港國際金融中心的功能和地位，開拓更深、更廣的新發展空間。
香港信報報導，陳茂波指出，大陸明確指出須加速發展「新質生產力」，港府也非常努力。承接過去在創科方面累計的巨大投入，未來更須因應自身獨特優勢，在重點環節加強推動的力道。具體來說需要推動產業鏈、供應鏈的優化升級。
陳茂波表示，香港積極培育新興產業和未來產業，例如新材料、生命科學等，以及深入推進數位經濟的創新發展，推動數位產業化、產業數位化，深化大數據、人工智慧等的研發應用。
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