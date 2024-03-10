人行10日發文指出，將持續深化金融市場改革開放發展，持續改善金融市場結構與產品體系，強化金融市場功能，強化金融市場宏觀審慎管理與金融基礎設施統籌監管，提升金融市場穩健性與貨幣政策傳導效率。

人行金融市場司在微信公眾號以「加速建設中國特色現代金融市場體系提升服務實體經濟效率」為題發表文章，提出要促進金融市場更高水準雙向開放，加速建立具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融市場體系，為實體經濟發展提供更高品質、更有效率的金融服務。

文章指出，大陸債券市場殖利率處於歷史低點。人行擴大貨幣政策逆週期調節力度，債券市場殖利率整體下行。2024年1月底，10年期公債殖利率下降至2.43％，各信用等級、各期限信用債發行利率跟隨下行。2024年1月，信用債券加權平均發行利率2.92％，較2023年1月下降87個基本點。

人行潘功勝：將繼續堅持支持性的貨幣政策立場
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