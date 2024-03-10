外媒報導，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）10日表示，中國將在3月底前完成對澳洲葡萄酒關稅措施的複審，同時中國也在審查對龍蝦的進口限制。

法瑞爾在天空新聞（Sky News）節目上表示，希望複審一結束，中國就取消對澳洲葡萄酒高達218％的反傾銷稅，又指中國對龍蝦進口的非正式限制方面也取得良好進展。法雷爾指出，中國商務部長已向其證實，針對葡萄酒的複審工作將在3月完成。

法瑞爾也表示，如果中國在審查後仍不取消針對澳洲葡萄酒的反傾銷稅措施，澳洲將毫不猶豫地再次針對此一措施，向世界貿易組織申訴。

香港南華早報此前報導，自2020年10月起，澳洲龍蝦因檢疫程序問題出口中國受阻。

2021年3月26日，中國商務部發出2021年第6號和第7號公告，決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，為避免雙重徵稅，不徵收反補貼稅。反傾銷稅實施期限自2021年3月28日起5年。

隨著中澳關係回暖，中國商務部2023年11月宣布，對此一反傾銷措施發起複審調查。澳洲則在同年10月向世界貿易組織提出暫停處理葡萄酒反傾銷措施案件。