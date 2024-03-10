距離台灣僅200公里的菲律賓巴丹群島（Batanes）省長凱柯（Marilou Cayco）9日證實，當地正計劃於巴丹群島建設一個由美國資助的民用港口，一旦台灣有事，港口可接收菲律賓勞工。
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）2月曾表達渴望加強巴丹群島的「軍事存在」。《共同社》9日報導指出，菲律賓海軍9日在巴丹群島省舉行儀式，該省將成為菲律賓與美國4月、5月舉行年度聯合軍事演習地點之一，此舉預計將引起中國不滿。
凱柯9日出席菲律賓海軍活動時指，美軍代表會在4月下旬抵達當地，以進一步商討這個新設施。菲律賓軍方也會參與計劃。菲律賓海軍司令阿達奇（Toribio Adaci）9日演講時稱，菲律賓需要進一步改善自身國防能力，加強防禦一旦出現的征服或入侵威脅。
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