【時報記者葉時安台北報導】全球產業環境的轉型與升級不斷地在演進，為了邁向永續共贏的未來，日月光投控(3711)辦理數位永續雙軸轉型論壇，邀請近80家供應商，包含材料、設備、承攬、廢棄物處理、自動化等友好夥伴，以及高雄廠副總高階主管，共同蒞臨現場探討淨零產業生態系議題。期推動業界積極訂定ESG發展政策，並以數位轉型的關鍵驅動力，攜手上、下游價值鏈與同業夥伴共同議合，發展成綠色供應鏈，打造淨零產業生態系。
日月光透過實踐ESG，提升企業韌性，利用創新與數位轉型，兼顧企業永續與營運成長，持續提供半導體先進封裝服務動能。於日月光高雄廠研發大樓舉辦「數位永續雙軸轉型論壇」，榮幸邀約行政院環境部政務次長施文真、勤業眾信聯合會計師事務所資深執行副總溫紹群、企業永續影響力中心總監陳耀德、成創永續股份有限公司總經理陳峙霖、聯發科技技術品質及可靠度處副處長方陽輝等重量級嘉賓擔任講者，從產業淨零生態系的轉型、管理方針及成果實務等進行分享。並邀請同業貴賓華泰電子副總經理賴貞伶、南茂科技處長邱鈺程、以及日月光投控的中壢廠處長袁崇松、矽品精密處長莊欽傑，與高雄廠資深副總張淑琴、副總經理黃義從、副總經理陳俊銘、副總經理李政傑等貴賓及長官出席，藉由交流激盪出更多元、創新的思維。
淨零轉型是一個全球性的趨勢，也是台灣發展的重要動能。首先由環境部政務次長施文真分享，指出淨零轉型是全球社會共同的責任，需要政府、企業和民眾共同努力，以應對氣候變遷和環境挑戰。2022年已宣布的台灣2050淨零轉型－四大策略、兩大基礎，及12項關鍵戰略將持續支持、鼓勵創新技術發展，邀集公部門、產業、學界共同發展綠色產業，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。企業永續影響力中心總監陳耀德，從全球衝擊風險作為開場，為了讓業界可以更有韌性、更穩定的面對未來不可逆的趨勢與挑戰，調適管理應用遂為協助企業應對的解方，不僅是符合CSR、CDP、DJSI等國際評比所需，更重要的是帶領業者回到初衷、秉持正確的態度，持續彰顯及實現永續發展目標，方能有效提高企業的核心競爭力。
聯發科技技術品質及可靠度處副處長方陽輝，提出聯發科技係透過「綠色設計」、「節能減碳」及「供應鏈永續管理」三大面向作為淨零行動方針，強調業界須從價值鏈的角度推動，以聯發科技自身為例，針對供應鏈永續管理以三支箭理論，分別從行為準則訂定、管理工具運用、適性分級管理，與供應商共創責任供應鏈，達淨零永續目標。勤業眾信溫紹群資深執行副總經理，從數位永續工廠的轉型需要具備的思維改變：價值導向、敏捷思維、生態系協作、創新發展四大面向切入，提到現今產業環境朝著智慧化目標前進，企業需要藉由洞察市場穩健營運韌性、雙軸共生的永續包容、體驗嶄新數位的生活型態，面對永續製造的雙軸轉型；同時，全球低碳的驅動，更需要從生態系、投資者的視角完整規劃，以填補企業在轉型上的四大缺口，並利用數位平台及工具輔以供應鏈管理，提升決策效能，強化企業雙軸轉型所需具備的創新發展。
最後則由日月光高雄廠副總經理李政傑進行分享，講述日月光數位化融合ESG之雙軸轉型，以智慧化鋪路，邁向低碳與淨零，刻不容緩。日月光投控響應並於各廠區展開淨零行動方案，高雄廠訂定四大執行項目─溫室氣體管理、減碳與抵換、循環經濟、供應鏈管理─並以數位轉型加速布建綠色製程，藉以提升能資源使用效率、源頭管理與循環再利用等行動，強化低碳韌性，致力實踐淨零承諾。
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