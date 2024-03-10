中油宣布，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.8元及3.1元。11日凌晨零時，起汽、柴油價格皆不予調整。調整後，參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.1元。累計至2月底止，中油共吸收約28.52億元。

中油表示，受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC＋）宣布延續自主減產計畫至第二季及沙烏地阿拉伯調漲4月銷往亞洲原油官價等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲0.91美元，新臺幣兌美元匯率升值0.047元，國內油價依公式計算漲幅為0.76％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及3.1元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.4元及2.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.8元及3.1元，國內汽、柴油價格皆不予調整。