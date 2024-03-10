據勞保局最新統計，去（2023）年勞保老年給付請領件數達174萬2,093件，年增人數達14萬4531人，平均請領年齡延後至61.35歲，平均請領金額為18,824元，超過百萬人每月領取的年金不足2萬元，更低於台北市每人每月在最低生活費標準的19,649元。
不過，全台仍有2位退休勞工年金超過5萬元，一位是2年前月領52,035元的「勞保年金王」，今年又新增了1名；據悉，2位「勞保年金王」每月約原本只能領49,196元，是加上受惠勞保年金設有隨物價調整機制，調高後的年金才一舉突破5萬元。
勞保局透露，2人之所以能夠月領5萬元，除了投保薪資調到最高級距的45,800元，並且維持60個月，加上投保年資也夠長，分別達到60年、50年；也就是說，月投保薪資越高越好（最高級距45,800元）、勞保年資越長越好（提早開始工作或延後退休），請領時間越晚越好（延後5年多20％）等。
若勞退除了雇主提撥，還另外自提6％，收益率每年以5％計算，50年至少可以累積500萬元勞退金，也是相當可觀；勞退專戶裡的退休金只要放著就可以年年領分紅，收益比銀行定存更好，而且與勞保制度不同，不用擔心破產危機。
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