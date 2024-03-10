「中都案」動土，將規畫15層住宅，強調建材都用最高檔，每坪開價上看5字頭。（柯宗緯攝）

「中都案」動土，將規畫15層住宅，強調建材都用最高檔，每坪開價上看5字頭。（柯宗緯攝）

寵物飼料大亨柯建昌過去代理國外知名飼料，近年轉自創品牌「野性魅力」，他笑說，10多年就想斜槓經營房地產，因此近年成立「善寬建設」陸續在高雄、屏東推案。其中，「中都案」經整合土地後，將規畫15層住宅，強調建材都用最高檔，每坪開價上看5字頭。

善寬建設董事長柯建昌以寵物飼料起家，經營超過30年，他看好近年高雄的發展前景，一頭栽入不動產開發，他直說，相對中北部來說，高雄的房價過去太低了，應該還南部公道，他找來志同道合的建築團隊，建材、設計等規畫，都必須是最頂級，鎖定金字塔客戶。

近日動土的「中都案」為公司第3案，前2案總銷30億，其中1案位於屏東竹田，打造西班牙式莊園城堡，採獨棟、獨戶，開價3000萬至5000萬元不等，預計今年將公開銷售。

至於「中都案」被視為善寬建設進軍高雄市區的指標案。柯建昌透露，8年前，以每坪40多萬向高市府標得100多坪土地，近期再以每坪約90萬向台灣金聯買下，土地行情已翻超過1倍，經整合後推案，地段鄰近美術館，交通便利，未來發展指日可待。

善寬建設指出，中都案基地近中華、九如路交口，預計興建地上15樓住宅，坪數20至40坪間，成交價預估落在4字尾、5字頭，規畫2房、3房產品，總銷約17億元，預定2027年底到2028年初完工交屋，含2間店面，共114戶。