香港屯門驚傳玻璃罐嬰屍命案，一名清潔人員8日到一棟大樓打掃欠租房客退租的房屋後，發現了2具浸泡在透明玻璃罐內的男嬰，清潔人員隨即報警。香港法醫昨（9）日證實，2具男嬰介於24至30周，身上並無外傷，警方目前已逮捕2名租客，據信為男嬰父母。

香港01報導，一名清潔人員8日上午10時左右赴屯門一棟大樓房屋打掃，該屋因租客欠繳租金而遭房東收回，不料清潔人員竟在屋內客廳地板上發現2罐各高約30公分、直徑15公分的透明玻璃罐，裡頭分別裝有1具浸泡在不明液體的嬰兒遺體，清潔人員當場嚇壞，立即報警。

法醫昨日進行初步驗屍後推算，2具男嬰介於24至30周大，身上無明顯傷痕，目前還須進一步檢驗浸泡男嬰的液體為何，以及進一步調查男嬰的具體死亡時間與原因。

香港媒體拍到，法醫昨日下午為男嬰驗屍後，警方取走一帶證物，當中包含2個涉案的玻璃罐，玻璃罐裡裝有土黃色不明液體。

警方目前尚未找到2名男嬰的出生紀錄，不過警方8日便逮捕一名24歲林姓男倉務員及一名22歲周姓女公關，當中林男有黑道背景，警方相信兩人為男嬰父母，指控兩人非法處理遺體，將對兩人與男嬰進行DNA鑑定。

香港警方目前暫時指控這對男女非法處理屍體罪，他們將於明（11）日出庭。

警方指出，這是一起悲劇，建議民眾、特別是懷孕中的準父母，尋求專業醫護意見及適當照護，香港警方強調，若因失當行為導致嬰兒喪命，絕對有機會面臨刑事責任。