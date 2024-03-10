一名莫斯科大學（ Moscow State University）學生因將自己的無線網路命名為一個支持基輔的標語，而被判處10天監禁。

這名莫斯科大學生將網路命名為「Slava Ukraini!」意為「榮耀屬於烏克蘭!」，莫斯科一家法院於週四裁定他犯有「展示極端主義組織標誌」的罪名。

自俄羅斯對烏克蘭開戰以來，數千人因批評入侵或支持烏克蘭而被判處監禁或罰款。該學生於上週三早上在莫斯科被捕，此前一名警察向當局舉報了該網路名稱。警方檢查了他位於大學學生宿舍的房間，找到了他的個人電腦和無線路由器。法院宣稱，他利用該網路向無線網路覆蓋範圍內無限數量的用戶推廣「Slava Ukraini!」口號。該路由器現已被沒收。

「Slava Ukraini」已成為烏克蘭支持者的集結口號，在抗議俄羅斯於2022年2月24日發動全面入侵烏克蘭期間，經常可聽到人們高喊此語。

該學生被裁定犯有「公開展示納粹標誌...或極端主義組織標誌」的罪行。俄羅斯總統普丁一再無根據地聲稱烏克蘭有「新納粹政權」，並以此為由發動入侵。

這名學生是近期被處罰的眾多普通俄羅斯人之一，他們僅因發表有關戰爭的言論或行為而受到懲罰。就在上個月，數百人僅因為向已故反對派領袖納瓦尼獻花而被捕。俄羅斯甚至不允許把烏克蘭戰爭稱為「戰爭」，必須稱為「特殊軍事行動。」。

根據國際特赦組織（Amnesty International）的數據，去年有逾2.1萬人因俄羅斯用來「打壓反戰活動人士的壓制性法律」而遭到針對。

該人權組織表示，俄方利用極不公平的審判對批評者判刑入監和高額罰款，以壓制任何輕微的異議。