澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）10日表示，中國將在3月底前完成對澳洲葡萄酒關稅的審查，並正在審查其對龍蝦進口的限制。法瑞爾表示，他希望中國在審查結束後，取消對澳洲葡萄酒高達218％的關稅，至於龍蝦進口的非官方限制方面，也取得良好進展。
據《美國之音》報導，中國曾是澳洲最大的葡萄酒出口市場。 然而中國因不滿澳洲要求調查新冠疫情來源，於2020年11月徵收懲罰性關稅。之後，2021年澳洲出口中國的葡萄酒銷售額暴跌97％。
2021年6月，澳洲就中國對其葡萄酒加徵218％關稅一事向世界貿易組織（WTO）提出上訴。2023年10月，中國針對該關稅開始為期5個月的審查，澳方決定暫停上訴行動。外界預期，中國將在3月31日調查結束時，取消這項關稅。
澳中關係回溫後，中國一直穩步取消自2020年底以來對澳洲大麥、葡萄酒、煤炭和龍蝦等一系列商品設置的貿易壁壘。葡萄酒關稅和對龍蝦進口的非官方限制是目前剩下少數的壁壘之一。
法瑞爾10日在天空新聞台（Sky News）節目中說，「「這個程序（葡萄酒關稅審查）即將結束，3月底時，這個過程將完成...中國貿易部長上周向我證實了這一點。」不過，法瑞爾補充，如果中國在審查後不取消關稅，澳洲將毫不猶豫地恢復向WTO提起的訴訟，且稱澳洲將贏得這場訴訟。
法瑞爾最近在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行的WTO部長級會議期間，與中國商務部長王文濤會面。法瑞爾說，中國方面告訴他，對龍蝦限制的審查也在進行中。法瑞爾指出，「就龍蝦而言...我從中國當局那裡了解到，他們正在審查我們的龍蝦進入中國的問題。一切都在朝著正確方向發展。」
《美國之音》分析指出，儘管澳洲葡萄酒有望重回中國市場，但考慮到價格與庫存量，澳洲農民正銷毀大量葡萄藤，以控制葡萄酒產量，因為生產過剩已導致葡萄價及酒價大跌，威脅到葡萄農民和釀酒師的生計。
最新數據顯示，到2023年年中，作為世界第5大葡萄酒出口國的澳洲，葡萄酒庫存量已超過20億升，約相當於2年產量，且一些葡萄酒正在變質，業主急於不惜一切代價處理庫存 。
《路透》指出，葡萄酒消費量下降是全球趨勢，但對澳洲造成的打擊尤其嚴重。在中國對澳洲葡萄酒實施懲罰性關稅的背景下，供應過剩的問題更加嚴峻，因為中國是其依賴的成長市場。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：