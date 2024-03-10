澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）10日表示，中國將在3月底前完成對澳洲葡萄酒關稅的審查，並正在審查其對龍蝦進口的限制。法瑞爾表示，他希望中國在審查結束後，取消對澳洲葡萄酒高達218％的關稅，至於龍蝦進口的非官方限制方面，也取得良好進展。

據《美國之音》報導，中國曾是澳洲最大的葡萄酒出口市場。 然而中國因不滿澳洲要求調查新冠疫情來源，於2020年11月徵收懲罰性關稅。之後，2021年澳洲出口中國的葡萄酒銷售額暴跌97％。

2021年6月，澳洲就中國對其葡萄酒加徵218％關稅一事向世界貿易組織（WTO）提出上訴。2023年10月，中國針對該關稅開始為期5個月的審查，澳方決定暫停上訴行動。外界預期，中國將在3月31日調查結束時，取消這項關稅。

澳中關係回溫後，中國一直穩步取消自2020年底以來對澳洲大麥、葡萄酒、煤炭和龍蝦等一系列商品設置的貿易壁壘。葡萄酒關稅和對龍蝦進口的非官方限制是目前剩下少數的壁壘之一。

法瑞爾10日在天空新聞台（Sky News）節目中說，「「這個程序（葡萄酒關稅審查）即將結束，3月底時，這個過程將完成...中國貿易部長上周向我證實了這一點。」不過，法瑞爾補充，如果中國在審查後不取消關稅，澳洲將毫不猶豫地恢復向WTO提起的訴訟，且稱澳洲將贏得這場訴訟。

法瑞爾最近在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行的WTO部長級會議期間，與中國商務部長王文濤會面。法瑞爾說，中國方面告訴他，對龍蝦限制的審查也在進行中。法瑞爾指出，「就龍蝦而言...我從中國當局那裡了解到，他們正在審查我們的龍蝦進入中國的問題。一切都在朝著正確方向發展。」

《美國之音》分析指出，儘管澳洲葡萄酒有望重回中國市場，但考慮到價格與庫存量，澳洲農民正銷毀大量葡萄藤，以控制葡萄酒產量，因為生產過剩已導致葡萄價及酒價大跌，威脅到葡萄農民和釀酒師的生計。

最新數據顯示，到2023年年中，作為世界第5大葡萄酒出口國的澳洲，葡萄酒庫存量已超過20億升，約相當於2年產量，且一些葡萄酒正在變質，業主急於不惜一切代價處理庫存 。

《路透》指出，葡萄酒消費量下降是全球趨勢，但對澳洲造成的打擊尤其嚴重。在中國對澳洲葡萄酒實施懲罰性關稅的背景下，供應過剩的問題更加嚴峻，因為中國是其依賴的成長市場。