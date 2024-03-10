西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）9日表示，他將提議西班牙國會在2027年前承認巴勒斯坦國，而其任期預計於2027年結束。他早在2023年11月就曾透露，即便歐盟反對，馬德里或終將承認巴勒斯坦國。
據《美聯社》援引桑傑士的話報導，「我這樣做是出於道德信念，為了正義的事業，因為這是以色列和巴勒斯坦2個國家能夠和平共處的唯一途徑。」
桑傑士表示，他對迦薩走廊的以哈衝突立場，很像2年多前俄羅斯全面入侵後，西班牙對烏克蘭的支持。他強調，西班牙要求「俄羅斯和以色列尊重國際法，結束暴力，承認2個國家，並讓人道主義援助進入迦薩。」
其實不只桑傑士，還有其他歐洲領袖也就「兩國方案」發聲。法國總統馬克宏2月16日就曾表示，承認巴勒斯坦國在法國不再是禁忌；英國外交部長卡麥隆（David Cameron）1月29日也曾暗示，在以哈戰爭停火後，英國可能很快承認巴勒斯坦國。
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