【時報-台北電】全球AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)股價連6漲後，上周五面臨市場恐高情緒急升，股價反轉急跌5.6％，創近9個月最大單日跌幅，並引爆科技股空頭，美股四大指數全軍覆沒，費半指數更重挫4.03%。
台股方面，上周五集中市場漲91.80點、收19785.32點，總成交值暴衝至5713.57億元，累計一周漲849.39點、漲幅4.49%，期間最高20065.5點、最低18952.69點；櫃買市場周跌3.94點、跌幅1.57%。籌碼面上，上周外資買超967.89億元，投信買超159.71億元，自營商賣超117.51億元，三大法人買超1010.09億元；而買超首位皆為電子巨頭，其中，外資最愛台積電、買超10萬1657張，投信則鍾愛聯電(2303)、敲進1萬4207張，而自營商偏愛鴻海(2317)、買超2萬83張。
統計上周共有19檔個股漲幅逾2成，包含鈊象一檔千金股、另有四檔百元以上個股；以產業別看，電子族群約占8檔，其餘分散在傳產、生醫等，獨缺金融。而跌幅前10名個股中，僅M31一檔千金股、另有五檔百元以上個股；以產業別看，除生醫股昱展新藥及通網股康全電訊外，其餘皆屬半導體族群。
上周累計漲幅逾2成個股，依序為：康控-KY(4943)漲56.55%、收26.3元，天剛(5310)漲39.62%、收37元，新洲(3171)漲31.94%、收31.6元，漢唐(2404)漲31.14%、收389.5元，圓剛(2417)漲29.52%、收50.9元，其陽(3564)漲28.15%、收63.5元，永彰(4523)漲28.09%、收49.7元，合邦(6103)漲27.32%、收38.45元，保綠-KY(8423)漲25.51%、收27.8元，千興(2025)漲24.76%、收12.85元，鈊象(3293)漲24.15%、收1090元，晟銘電(3013)漲24.05%、收61.9元，京元電子(2449)漲24.02%、收111元，美達科技(6735)漲23.98%、收106元，凱崴(5498)漲23.44%、收15.8元，鑫龍騰(3188)漲22.64%、收22.75元，青雲(5386)漲20.73%、收69.9元，台火(9902)漲20.46%、收15.6元，華義(3086)漲20%、收138元。
而累計跌幅前10名個股依序為：海德威(3268)跌26.74%、收28.35元，巨有科技(8227)跌26.2%、收291.5元，安國(8054)跌26.05%、收132元，M31(6643)跌24.94%、收1490元，康全電訊(8089)跌22.99%、收72元，昱展新藥(6785)跌20.99%、收327.5元，安格(6684)跌20.92%、收94.1元，晶相光(3530)跌20.74%、收107元，研通(6229)跌19.5%、收35.1元，神盾(6462)跌19.31%、收269.5元。
技術面上，目前台股9周KD值和9月KD值都一併上升至80以上高檔鈍化，中期和中長期走勢都相當強勁，惟大盤和電子類指中期有過熱現象，且漲勢集中在台積電、聯發科等電子權值股，出現資金排擠現象，部分AI相關個股和其他電子股反而背離走弱，指數恐陷震盪。法人表示，現階段可多關注CoWoS供應鏈、聯發科集團與IC設計族群、新高股息ETF成分股、比特幣概念股、重電商機、航運貨櫃與散裝等族群。(編輯：李慧蘭)
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