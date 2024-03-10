烏克蘭前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）、前總參謀長沙普塔拉（Serhiy Oleksandrovych Shaptala），傳因健康理由解除現役。扎盧茲尼曾是烏軍現役最高軍階的上將，退出現役後將失去每月1762元烏克蘭格里夫納（約新台幣1455元）補助金。

根據烏克蘭現行立法，在離任2個月後，相關職位的財政補助將被停止。擁有最高軍階的扎盧茲尼每月的補助為1762烏克蘭格里夫納。

2月8日，烏克蘭總統澤倫斯基宣布扎盧茲尼辭去烏克蘭武裝部隊總司令職務，由地面部隊司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）接任。在宣布這一消息之前，扎盧茲尼和澤倫斯基不和的傳聞甚囂塵上，在《時代》雜誌和《經濟學人》上發表的2篇文章更讓不和傳言重新浮出水面。

在扎盧日尼辭職前夕，烏克蘭記者報導稱，有人邀請這位將軍擔任駐英國大使，但他當時拒絕了，轉而留在烏克蘭軍隊。3月7日，澤倫斯基任命扎盧茲尼為烏駐英大使。

據《烏克蘭真理報》和《烏克蘭新聲》9日引述烏克蘭國防部消息指，扎盧茲尼獲准出任烏克蘭英國大使前，接受軍事醫療委員會體檢，結果顯示其健康指標不符合繼續服兵役要求，不再適合擔任軍職，因此解除現役。

報導指，澤倫斯基解除扎盧茲尼的職務後，扎盧茲尼聽候國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）發落，但他沒有安排扎盧茲尼出任與其訓練水平及經驗相稱的重要軍職，就像澤倫斯基冷待扎盧茲尼一樣。扎盧茲尼遂決定離開軍隊，以便有機會及有權利做別的事情。

扎盧茲尼解除現役拖延數周的原因，與總統令等相應監管框架未完成修改有關，不清楚是總統或國防部長負責下令。烏克蘭總統辦公室副主任表示，已開始處理有關任命扎盧茲尼為駐英大使的文件，澤倫斯基批准及支持外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的建議。