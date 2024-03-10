貝森將軍號（路透社）

美國陸軍10日已派遣一艘船隻前往迦薩走廊運送人道主義援助，這是在美拜登總統承諾在迦薩建設臨時碼頭以援助該地區後，採取的第一波行動。

路透社報導，美國貝森將軍號（General Frank S. Besson）後勤補給艦10日僅在拜登總統宣布美國將通過海路向迦薩提供人道主義援助的36小時內，就已從維吉尼亞州的基地啟航。美陸軍中央司令部在一份聲明中指出，該艘船正運載建立臨時碼頭的第一批設備，以利後續運送重要的人道主義物資。

美拜登總統在上週四的國情咨文演講中做出上述承諾，此前聯合國已警告表示，在以色列五個月回應哈瑪斯攻擊而對迦薩發動軍事行動後，迦薩的230萬巴勒斯坦人目前陷入了嚴重的飢荒威脅。

由於迦薩沒有港口基礎設施，美國計劃最初利用在迦薩外海的賽普勒斯港口，在以色列官員參與下進行貨物檢查流程，因此無需在迦薩進行安全檢查。

目前迦薩大多數居民已流離失所，陸路邊境檢查站的援助物資運送車隊在以色列軍隊的阻撓下，面臨嚴重瓶頸。

自2007年哈馬斯控制加薩走廊以來，以色列海軍一直對該地區實施封鎖。自那以後，幾乎沒有船隻直接從海路進出迦薩。