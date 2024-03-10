【時報-台北電】中油公司今日最新公布，為平穩雙機制及調降貨物稅，汽、柴油各吸收4.0元及4.7元，明（11）日起國內汽、柴油價格皆不予調整。中油公司指出，自明日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.8元及3.1元。
中油表示，受石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)宣布延續自主減產計畫至第二季及沙烏地阿拉伯調漲4月銷往亞洲原油官價等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.91美元，新臺幣兌美元匯率升值0.047元，國內油價依公式計算漲幅為0.76%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.8元及3.1元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.4元及2.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.8元及3.1元，國內汽、柴油價格皆不予調整。(編輯：李慧蘭)
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