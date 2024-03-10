受惠「拉積盤」，台股上周五（8日）一度衝上2萬點大關，以19,785.32點作收，單周指數彈升849.39點，周線漲幅高達4.49％；台新投顧副總經理黃文清認為，隨著美國經濟數據公布，美國聯準會（Fed）今年降息方向底定，加上半導體產業新一波循環將展開，台股中長線維持多頭格局，獲資金流入卡位的族群及個股，為盤面關注的焦點。

觀察法人單周資金動向，外資連4周站在買方市場，上周買超金額擴大到967.98億元，投信法人也敲進160.79億元，終止連6周賣超，僅自營商逢高獲利了解117.51億元，三大法人合計單周買超破千億，來到1,011.26億元；以個股來說，多空走勢分歧，不過在日KD高位鈍化且未暴量下跌前，預料將無礙多頭前進，可關注外資多單續買，籌碼穩定度佳的個股。

外資單周前10大買超排行榜依序為復華台灣科技優息（00929）127,486張、國泰永續高股息（00878）111,257張、台積電（2330）101,657張、聯電（2303）84,649張、元大台灣50（0050）63,615張、燿華（2367）53,019張、富邦特選高股息30（00900）31,851張、臺企銀（2834）25,135張、鴻海（2317）24,313張、國泰台灣5G+（00881）19,243張等。

外資單周前10大賣超排行榜依序為群益台灣精選高息（00919）79,503張、群創（3481）47,414張、仁寶（2324）38,906張、中鋼（2002）32,433張、陽明（2609）23,919張、大亞（1609）23,111張、台塑（1301）21,825張、光寶科（2301）20,655張、力積電（6770）20,043張、大華優利高填息30（00918）19,824張等。

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